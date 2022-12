Más de un año sin dormir y casi 150 denuncias contra un local nocturno

Casi 150 denuncias, más de un año sin dormir y diversas infracciones sin resolver. Para el vecino Pablo Covello hubo un antes y un después desde la apertura del local House of Sherlock, en octubre del año pasado.

El negocio habilitado como restaurante-confitería, que según vecinos funciona como bar nocturno e incluso a veces como boliche y se encuentra emplazado en calle 11 de Abril 489, tiene a mal traer a su familia, que no tiene descanso desde que abrieron las puertas.

A partir de allí, Covello dice que se encargó de ir por todas las vías posibles. Asegura que nunca tuvo respuestas certeras desde el Municipio y por eso carga contra Mariano Minaard, director de Planificación y Control, Marcelo Borda, director de Fiscalización, la ingeniera Fabiana Soberón -directora del departamento de Habilitaciones- y el secretario de Gobierno, Marcos Streitenberger.

"En Bahía está vigente la ordenanza 16.295 que regula este tipo de locales, que permite pasar música o tener espectáculos entre las 22 y las 2. Este local no tiene esa habilitación. La solicitaron recién en abril y hasta ahora no se la dieron, es decir no deberían tener música amplificada en ningún momento”, contó el denunciante.

Y agregó: “Eso nunca los frenó a funcionar como bar o boliche, hacer fiestas de electrónica, organizar afters desde las 6 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde del día siguiente. Hubo noches que estuve denunciando desde la 1 hasta las 7 de la mañana y la gente de Fiscalización nunca apareció. Se les hicieron tres infracciones por ruidos molestos, una de las cuales la volteó el Juzgado de Faltas por motivos que desconozco”.

Covello señala que “evidentemente hay una decisión del gobierno local de mantenerlo en funcionamiento. Incluso las dos veces que me consta que estaba 'clausurado' siguió funcionando la cocina en modo delilvery, no tenían ni una faja de clausura en ningún lado. Qué sentido tiene estar siete años gobernando con mayoría en el Concejo, si no son capaces de hacer cumplir las ordenanzas que ellos mismos sancionan”.

"Cuando lo clausuraron por primera vez, el dueño me mostró un mensaje de WhatsApp donde le avisaban que lo tenían que clausurar porque los había denunciado el dueño de otro bar porque le robaban clientes. Después me enteré que en ese momento ni siquiera tenían la habilitación de restaurante. Me dijo que conocía a la gente de fiscalización porque él ya trabajó en el ambiente de la noche”, contó.

Además, recordó que “cuando lo confronté a Minnard por este tema se hizo el desentendido. Incluso más adelante cuando fue mi madre a Blandengues 148 y habló con él y con Marcelo Borda le dijo que 'Acá solamente hay dichos y no hechos', como diciendo que no podía probar nada. Yo tengo registradas todas las denuncias, interacciones con agentes municipales y llamadas realizadas al 109, incluso muchas de ellas grabadas, no sé si ellos tendrán un acta de inspección para justificar sus actuaciones, si es que las hubo”.

"No debería tener habilitación para tener mesas en la vereda de 11 de Abril, no por decisión mía, sino porque es lo que dice la ordenanza 15.698 que en su primer artículo establece las zonas del código de planeamiento urbano en las que se permite la instalación de mesas, entre las cuales no se encuentra el tipo R1 que es el que corresponde a calle 11 de Abril”, dijo.

“Denuncié esta situación dos veces, pero Minaard la desestimó porque dice que cumple con la ordenanza 19.793 que modifica a la 15.698 en algunos de sus artículos, pero no en el primero, que es lo que yo denuncié específicamente. Aun así, ni siquiera es verdad que estén cumpliendo con la ordenanza citada, dado que no respetan la trocha peatonal de 1,50 metros libre desde la línea de edificación municipal, ni el espacio de 70 centímetros de distancia con el cordón de la vereda, ni cuentan con iluminación adecuada, cestos para residuos, no mantienen la higiene del espacio e instalan mesas en la ochava, lo que tampoco está permitido. De esta forma, tengo que convivir, sobre todo en esta época del año que empieza el clima agradable, con gente alcoholizada, drogada, hablando y riéndose a los gritos hasta las 4 o 5 de la mañana debajo de las ventanas de los dormitorios, de lunes a lunes”, apuntó.

Covello también denuncia que "el local desde que fue habilitado no presentó ninguna declaración jurada de SEH, es decir, nunca pagó un impuesto municipal. En el caso de la tasa de Ocupación del Espacio Público, que es lo que se paga por las mesas en la vereda, como se ve en la cuenta corriente por el monto establecido ($10.720), que es bimestral, la habilitación que tiene corresponde a dos mesas, con hasta cuatro sillas cada una, que no tengan publicidad de bebidas alcohólicas. Como se ve en las fotos, dependiendo el día, cuentan con 18 o 20 mesas divididas entre la vereda de 11 de abril y Alem, con inscripciones de las marcas Miller y Warsteiner, por lo que deberían haber abonado, en concepto de OEP $162 mil bimestrales, por los 2 períodos de 2021 y $242.200 por los cinco períodos del 2022, o sea $1.530.000 que el municipio, aparentemente, no tiene interés en recaudar”.

Y explica más fallas surgidas de su investigación: “La SRL en cuestión, que fue constituida en 2018 con un capital de $12.000 fue dada de baja por AFIP en Ganancias por no presentar las declaraciones juradas, por lo que probablemente nunca hayan presentado un balance. Es decir, sin bienes registrables, sin inventario donde se acredite un activo fijo, ante cualquier eventualidad que pase en este local, que dé lugar a responsabilidad civil, no hay ningún patrimonio de respaldo. Supongo que tendremos que hacernos cargo todos los vecinos de la ciudad por la parte de responsabilidad que le corresponda al municipio. Incluso la misma SRL tiene un 'restaurante' en Casanova 921 desde el 2018 y sé que el dueño tiene una vinoteca, también en Casanova 927, pero de esa no encontré certificado de habilitación alguno, no sé en que condición estará funcionando. Evidentemente no puede decir que esto se deba a no conocer la normativa”.

El denunciante apuntó contra el secretario de Gobierno.

"Streitenberger, que está a cargo de esta cartera, no quiso recibirme y después de tres meses sigue sin hacer nada. Lo último que me enteré de él fue cuando pasó el corte de calle Alsina, que se encargó de denunciar penalmente porque 'es un ilícito y necesitamos que se actúe con celeridad para que se permita la libre circulación de todos los bahienses que van a trabajar'. Ojalá se ocupara con las mismas ganas y con la misma 'celeridad' de hacer cumplir las ordenanzas municipales, que esas dependen exclusivamente de él y de las áreas que maneja. Los bahienses también necesitamos descansar, poder dormir y poder vivir adentro de nuestras casas para ir a trabajar al otro día”, criticó.

Sobre Habilitaciones y Obras Particulares

Meses atrás, Covello se acercó a Habilitaciones y averiguó cuáles eran los requisitos para abrir una cocina comercial o un restaurante.

“En la oficina te entregan una hoja como la que se ve en la foto. Obviamente de todos esos requisitos había muchos que no se cumplían. Los extractores mal colocados, no solo molestan por el ruido que generan, sino que hacen que, por ser más bajos que mi casa, se junte todo el olor a grasa y aceite quemado en mi patio. No puedo abrir las ventanas de mi casa mientras estén prendidos, ni colgar ropa afuera. Salís al patio o a la vereda y el olor te voltea”, contó.

“La cocina, que no debería tener aberturas por estar en planta baja, mucho menos una puerta que dé a la calle, está constantemente con la puerta abierta. Toda la mugre de la calle y de la vereda entra por ahí. Incluso hay un boquete en la pared abierto arriba de la puerta, donde habían colocado un extractor que luego sacaron. He visto entrar hasta perros en esa cocina. El lugar vende por PedidosYa con cinco marcas distintas, la gente que lo consume no debe tener ni idea de lo que está comiendo”, agregó.

Y detalló: “Cuando terminan de cocinar, tiran toda el agua servida de la limpieza con restos de aceite y grasa a la vereda, por debajo de la puerta que se termina juntando en dos pozos. La vereda es un asco, llena de mugre y manchada de grasa, todos los días, todo el tiempo. Esto también lo denuncié más de una vez, pero la única que supuestamente fueron a 'fiscalizar' dijeron que no observaron lo que yo comentaba”.

Sobre fines del mes de junio, según relata, el local instala un segundo extractor para la cocina sobre la medianera con la casa de Covello.

“No solo era contrario a la normativa, dado que no tiene salida a los 4 vientos sino que hacía un ruido insoportable. Luego de hacer las denuncias correspondientes por ruidos molestos sin tener resultados, me acerco a la oficina de la Guardia Ambiental para hablar con el director Hernán Zerneri, que fue el primer inspector que había venido a hacer la medición en mi casa cuando clausuraron por segunda vez el local”, contó.

“Después de conversar respecto al tema del ruido del extractor, me propuso coordinar una medición, para lo cual toma mi número de teléfono, que quería que la realice un inspector específico que es quien mejor conoce del tema. Hasta el día de hoy sigo esperando el llamado para hacer el procedimiento. Al mismo tiempo, me recomendó acercarme al departamento de Contralor de Obras Particulares, que dirige Fernando Villalvilla, para que revisen el tema de la ubicación de los extractores y que vaya a hablar con la gente de Habilitaciones, que dirige Soberón”, agregó.

Y contó que "el 20 de julio me acerqué al departamento de Obras Particulares y me recibió Villalvilla. Luego de comentarle la situación, buscó el expediente del inmueble en cuestión y revisó los planos, donde se ve que el dueño de la casa, Segundo Javier González Echegaray había presentado un plano en el 2018 que no estaba aprobado, en donde la cocina figuraba en otra ubicación, contra la medianera del edificio de calle Alem y no en el antiguo garage de la casa, donde se encuentra ahora. Le comento del tema de la modificación del patio y me pide que presente una denuncia formal por mesa de entrada para poder mandar una inspección".

Dos días después presentó la nota solicitada, en paralelo a una denuncia web por chimeneas. En función de dichos pedidos, sobre fines del mes de julio, personal de Obras Particulares realizó una inspección labrando dos órdenes de servicio en las que intiman al local a regularizar la situación de las chimeneas y presentar el plano aprobado conforme a obra y uso declarado por las modificaciones realizadas en el patio.

"A partir de ahí, Fiscalización o Habilitaciones tenían las herramientas necesarias como para regularizar la situación o decretar la clausura. Hasta el día de hoy, tres meses después, no pasó nada de eso", sostuvo.

Posteriormente, el 4 de agosto, volvió al departamento de Habilitaciones para intentar hablar con Soberón.

"Tuve la suerte de encontrarla en la oficina y que me reciba. Estuvimos conversando alrededor de 40 minutos en los que le comenté la situación y le pedí que me explique cómo puede ser que ese lugar esté habilitado dadas las condiciones edilicias y el incumplimiento de varios de los requisitos para cocinas comerciales. Le dije que evidentemente, el inspector que haya realizado el informe recomendando la habilitación había hecho mal su trabajo. Me dijo que los inspectores eran todos muy buenos y que trabajaban muy bien, que si hubo un error debería hacerse cargo ella que es la directora del departamento", contó.

Y agregó: "Me comenta que el trabajo de Habilitaciones es una 'foto del momento' y que si después se realizan modificaciones ya le corresponde a la gente de Fiscalización. O sea que, según su lógica, este local, que hacía ya un mes que estaba funcionando cuando le otorgaron la habilitación, el día que lo fueron a inspeccionar tenía todo en regla, es decir, extractores con salida a los 4 vientos, que dado el edificio de 7 pisos que tiene al lado sobre avenida Alem, que por lo que hablé con Villalvilla, deberían ir por la medianera esos 7 pisos hasta arriba para poder cumplir con ese requisito, la instalación eléctrica embutida y no en forma externa en caños como se ve en la foto, las paredes revestidas de azulejos, etc".

"No alcanzo a comprender, porque después de que ellos lo habilitaron deshicieron todo eso para tener peores condiciones edilicias que incumplen con la normativa y que le podrían generar problemas con la habilitación. Tampoco observaron los equipos de sonido y las dos cabinas de DJ que tenían en planta baja y en planta alta, para un local que había solicitado la habilitación como restaurante y todavía no había tramitado el anexo de difusión musical y no tenía ningún tipo de aislación acústica y tampoco vieron que los ambientes que estaban inspeccionando no coincidían con el plano presentado. La verdad se me hace muy difícil de creer", dijo.

Y narró una charla con Soberón: "En un momento de la conversación, le digo que en todo este año me tuve que poner a estudiar la normativa vigente a nivel municipal para entender qué es lo que corresponde y qué esta fuera de reglamento a lo que me responde: 'lo bien que hacés'. Aparentemente, para los funcionarios municipales no alcanza con que todos paguemos impuestos para que ellos tengan un sueldo, ahora también necesitan que nos dediquemos a hacer el trabajo que ya les pagamos para que hagan".

De acuerdo con el denunciante, Soberón le aseguró que iba a revisar el expediente del departamento de Obras Particulares.

"Me pidió que presente una nota en la que deje constancia de todo lo hablado y me sugiere que vaya todavía más arriba, e intente hablar con el secretario de Gobierno, o el subsecretario, dado que el área de Fiscalización, Guardia Ambiental y Tribunal de Faltas responden a ellos", comentó.

Siguiendo su consejo, continuó, "me acerqué a la oficina de Secretaría de Gobierno y me dicen que para solicitar una entrevista tengo que presentar una nota por mesa de entrada. El 10 de agosto me presento en la Municipalidad e ingreso dos notas, una dirigida a Soberón, donde resumo todo lo que le había expuesto en la charla que tuvimos y le pido que revean las actuaciones realizadas, y otra a secretaría de Gobierno, donde le explico que tengo un problema que me afecta como vecino de la ciudad desde hace casi un año y que es responsabilidad de las áreas que maneja su cartera, y le pido que me conceda una breve entrevista para ponerlo en conocimiento para poder encontrar una solución".

Y culminó contando que "el 19 de agosto, sabiendo que es normal que las notas que uno presenta queden durmiendo en un cajón un tiempo, me acerqué nuevamente hasta mesa de entrada para consultar sobre el estado de las mismas. La chica que me atendió me dijo que ambas notas estaban en Secretaría de Gobierno y que me acerque a la oficina a preguntar. Ahí me atendió Silvana Berron, quien me dijo que había leído la nota que presenté pero que estaban esperando el expediente para estudiar el caso. Me pidió paciencia, que me van a responder la nota porque es 'lo que corresponde', pero que estaban dentro de los plazos administrativos. Le insistí con el encuentro con el secretario de Gobierno, pero me dijo que era difícil que se diera. Tres meses después sigo sin tener noticias y la inspección del departamento de Contralor de Obras Particulares sigue durmiendo en un cajón".

Al respecto, La Nueva. se comunicó con el secretario de Gobierno, Marcos Streitenberger, quien dijo conocer muy bien el caso y contó que "al recibir la carta se la derivé a Marcelo Borda, jefe de Fiscalización. Pero lo que ha pasado es que han hecho la denuncia y muchas veces han querido ingresar a la casa de la señora pero no los han dejado pasar. Varias veces han ido y algunas fueron motivo de clausura. No obstante, quien mejor está al tanto de todo este caso es Borda".

La versión del Municipio

Marcelo Borda, a cargo de Fiscalización del Municipio, señaló que "se han hecho varias actuaciones y algunas con resultados positivos con respecto a que estaba funcionando como un rubro para el cual no estaba habilitado, como pasar música tipo boliche, con alto volumen. Básicamente tiene problema con una sola familia, que hicieron varias denuncias. No tengo el número exacto de denuncias, pero hice un informe y lo coloqué en el expediente de habilitación del local, pero todo debe tener sentencia firme y eso lo determina el Tribunal de Faltas".

"Se hicieron varias clausuras, que son medidas preventivas, las cuales el juez ratifica o no, pero sufragada la falta se levanta la clausura o bien lo decide el Tribunal de Faltas. Con respecto a su funcionamiento, hay que ver si el departamento de Habilitaciones considera habría que revocar la misma, aunque eso no es resorte nuestro. Nuestra tarea es fiscalizar a través de guardias lo que ocurre en el lugar", sostuvo.

Sobre la situación que vive esta familia en particular, Borda dijo "que hablé con la señora y es un tema delicado, pero no son las únicos vecinos que tienen este tipo de inconvenientes, hay muchos restaurantes o pub que son habilitados sin espectáculos pero que suelen tener música en vivo y generan algún tipo de molestia. Allí se realiza la infracción o hasta se puede clausurar el lugar".

Por último, sostuvo que "cada infracción genera una causa, en el informe se adjunta las cartas que envió este muchacho y su madre y también lo que hicimos nosotros, pero es algo dinámico porque se van agregando actuaciones nuevas si son necesarias. Lo que nosotros hacemos es fiscalizar y Habilitaciones una vez que da el ok no hace más nada, a no ser que el juez considere que esa habilitación hay que revocarla por alguna situación en particular".

Por su parte, desde el Tribunal de Faltas, señalaron que el local "tiene varias causas con sentencia que no pagó y van a juicio y otras que están para audiencia".

No obstante, aseguraron que "está activo el control y el seguimiento. Las que están para audiencia serían causas en proceso. Las que están con sentencia ya tienen la condena que como no las pago, se van a juicio".

Pese a las reiteradas faltas o infracciones, desde el Tribunal de Faltas comentaron que "el local se clausuró, pero como tiene la habilitación se levantan esas clausuras".