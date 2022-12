Sergio Goycochea volvió a "atajar un penal" en un Mundial

Luego del partido entre Argentina y Países Bajos por el Mundial, donde hubo incidentes entre jugados y cuerpo técnico de ambos seleccionados, la FIFA determinó que habrá sanciones contra el equipo nacional y una recayó sobre la voz del estadio.

Después del encuentro, donde la Selección argentina consiguió un lugar en las semifinales, la Federación de fútbol informó que la albiceleste recibirá sanciones por “posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario.

Ante este pronóstico, la primera sanción de la FIFA recayó sobre el influencer Gerónimo Benavides, conocido como Momo, quién dejó de ser la voz oficial de la Selección en los estadios. Ahora Sergio Goycochea, ex arquero nacional, será su reemplazante.

El cargo que ocupaba Momo era la de arengar al seleccionado en cada uno de los encuentros. Allí el influencer podía incentivar las previas, que la hinchada cante, anunciar las formaciones, contar antecedentes y estadísticas y hasta presentar los goles.

Aun así, el sueño del joven se derrumbó a pocas horas del partido por la semifinal contra Croacia: “Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, expresó en redes sociales.

Goycochea estaba en Qatar cubriendo la Copa del Mundo por la TV Pública y hace tan solo unas horas la FIFA le anunció su nueva designación.