Scaloni: "Tenemos que desterrar eso de que no sabemos perder"

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, habló esta mañana en conferencia de prensa en la previa de las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

"Esperamos un partido muy difícil contra un equipo, de los denominados realmente equipo, porque juegan como un gran grupo. Nos van a poner la cosa difícil. Todos los partidos son diferentes, las comparaciones con el otro Mundial no corresponden. Dan la sensación de un gran grupo, seguramente será un partido muy complicado", admitió el DT.

El encuentro ante Croacia se jugará mañana, desde las 16, en Lusail.

Al ser consultado, y antes de seguir hablando de lo que vendrá, Scaloni hizo una reflexión sobre lo sucedido ante Países Bajos y la repercución en la prensa sobre todo europea.

"Aprovecho para zanjar el tema. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como de Argentina. El fútbol es esto, hay momentos que tenes que atacar, otro que defender y otro que pasan estas cosas", señaló.

"Tenemos que sacar el tabú de que somos esto, nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos calladitos a trabajar. Ganamos la Copa América y se dio una de las imágenes de deportividad más linda, con Nymar, Messi y Paredes charlando en el túnel del Maracaná. No compro que no sabemos ganar, tenemos que sacar eso, un poco de orgullo tenemos que tener y lo tenemos. El partido se jugó como se tenía que jugar. Respetamos tanto a Holanda como a todos rivales, es una impronta que tenemos nosotros desde el primer día que asumimos. Hay que desterrar eso de que no sabemos ganar, eso está alejado de la realidad de lo que somos como grupo, cómo equipo y cómo representamos a este país", insistió Scaloni.

También habló del presente y la muestra de liderazgo del capitán Lionel Messi.

"Siempre fue así, no es mérito de este cupero técnico. Él siempre fue igual, siempre fue ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio. Así que estamos contentos", resumió.

Además, habló sobre la motivación y el orgullo que aporta la gente a este equipo.

"La ilusión es la de todos los argentinos, este equipo juega por ellos y para ellos. Juega para los familiares, para la gente y estamos eternamente a todos los argentinos. Esperamos dar el máximo y el tiempo dirá qué pasará en estos partidos", se ilusionó.

En cuanto a la visión del rival de mañana, fue claro.

"Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar, no es ofensiva ni defensiva. Juega siempre igual y juega realmente bien", dijo.

La buena noticia de ayer y de estos días es la evolución de Ángel Di María y Rodrigo De Paul, quienes arrestran una dolencia muscular.

"Hoy tendremos un panorama más claro de cómo están. En princpio están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí tendremos que evaluar la cantidad de minutos para cada uno, pero entiendo que están en condiciones", contó el entrenador nacional.

En ese sentido, dio un panorama de cómo está el grupo en general.

"El equipo está bien, no hay mejor descanso que el triunfo. Más allá de la carga de minutos estamos bien y enteros. Tenemos dos jugadores suspendido (Acuña y Montiel) y eso es una cuestión a resolver, pero en general el equpo está bien. Tenemos una manera de jugar marcada, más allá de los recuados que tengamos que tener del rival", señaló.