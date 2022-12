La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llamó a "defender y perfeccionar la democracia", ya que advirtió que "hay mucha injusticia, gente que muere de hambre".

"El camino para el cambio de tantas cosas que hay que cambiar está en el Estado y en el pueblo que acompañe, porque si estamos discutiendo con gente tan mala de la Justicia viene toda una movilización a favor y en contra que nos hace perder el tiempo que necesitamos para sensibilizarnos de que vivimos todos en el mismo país y estamos hermanados", sostuvo la referente de los derechos humanos.

En diálogo con Borroni cuenta nueva, el programa que conduce Fernando Borroni en La990, Carlotto lamentó la división que hay en el país y afirmó que "pensar distinto es correcto, pero no es ser enemigos".

"No es fácil tener una democracia plena. Hay que defender a la democracia y perfeccionarla, porque no es perfecta todavía: hay mucha injusticia, hay gente que se muere de hambre, niños que no pueden ir a la escuela y personas que viven en lugares donde van a tener corta vida. Todo eso es indigno de un país rico como el nuestro", remarcó la titular de Abuelas.

Asimismo, ratificó su apoyo al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Los organismos de derechos humanos estamos con ellos y estamos dispuestos a levantarnos, caminar, consensuar para que las cosas se pongan en su lugar. Pero depende del pueblo bueno, porque al malo hay que ralearlo".

Al referirse a la decisión de la titular del Senado de excluirse del proceso electoral de 2023, Carlotto manifestó: "Respeto todo lo que decide, porque lo hace con el pensamiento, no con la indignación. Ella ofrece eso para que estén todos tranquilos de que no está defendiéndose para ser una Presidente, sino como mujer a la que vienen agraviando y no saben cómo despedazarla".

En el marco del aniversario número 39 de la recuperación de la democracia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo expresó: "Tenemos que hermanarnos en todo lo que podamos y entender al que a veces no entendemos, siempre que no sean canallescas las cosas que propone". (NA)