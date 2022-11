Carlos Mungo: "Tenemos jugadores comprometidos, que se respaldan en todo momento"

Por Javier Schwab / jschwab@lanueva.com

Ni bien se desató la algarabía de los jugadores de Villa Mitre dentro del campo de juego del Carminatti, Carlos Mungo salió caminando del banco de suplentes y se dirigió hacia uno de los jugadores de Olimpo que habían malogrado el penal.

"Me puse en el lugar de Ivo (Di Buo) sabiendo lo que estaba sintiendo. Le tocó una responsabilidad muy grande siendo que todavía es muy chico; por eso el gesto de ir, hacer que levante su cabeza y hablarle me pareció lo más correcto", dijo Carlos Mungo, el orientador de Villa Mitre.

"Hubiese hecho lo mismo si le pasaba a uno de mis chicos. Me tocó vivirlo como jugador, sé lo que se siente y cuánto vale un buen gesto del rival en ese momento", contó.

Claro que luego saludó a los demás jugadores de OIimpo, antes de fundirse en un abrazo con sus dirigidos.

"Este grupo no para de sorprenderme. Hace poco más de un año nos tocó llegar a una final (ante Güemes de Santiago del Estero) que no ganamos porque pasaron cosas que no deben pasar dentro de una cancha. Hicimos los méritos suficientes para llegar a otra final", señaló Mungo.

-Este partido ante Olimpo era una prueba más de carácter.

-Sí, era una prueba difícil en un escenario repleto de hinchas del rival. Para mí fue una muestra de hombría, de sacar el orgullo a flote. Y fuimos justos ganadores.

-¿La virtud estuvo en presionar a Olimpo arriba, que no tuviera libertad para manejar la pelota?

-Salimos a presionar y a jugar de igual a igual, siempre apuntando al arco rival. El día que perdimos 3-0 en nuestra cancha nos quedamos con la espina porque se hablaba de la buena planificación del rival. Sin embargo, Villa Mitre le había generado cuatro situaciones claras del gol con el partido igualado. Y en el resumen de jugadas se ve muy claro que les llegamos mucho.

"Son dos equipos parejos. El empate, en este último partido, reflejó la paridad entre ambos. Y hubo situaciones que no se concretaron, una de ellas muy clara de nuestro lado. En la tanda de penales los chicos no se equivocaron y el 'Negro' Moyano tuvo su premio", sintetizó.

-Mencionaste a Moyano, que fue el héroe improvisado en un momento delicado.

-Lo de Facu (Tavoliere) nos generó un poco de incertidumbre, porque es uno de los jugadores más regulares que tuvo el equipo. Igual, salvo por el grado de su lesión que nos preocupó a todos, sabía internamente que Moyano iba a responder. Nos pasó en otros partidos de jugadores que ingresaron desde el banco e hicieron la diferencia.

"No tenemos un grupo tan grande ni con muchos nombres, pero sí tenemos jugadores comprometidos que se respaldan en todo momento", sostuvo.

-No eran el principal candidato a ascender.

-Nadie nos tenía en cuenta, de ahí el mérito de los jugadores y el club, que con bajo perfil viene trabajando desde hace muchos años tanto en lo deportivo como en lo institucional. Por eso la alegría es inmensa.

-Aludiendo a la reciente campaña de Olimpo, el año pasado ustedes también tuvieron esa satisfacción de haber sido primeros en la fase de grupos.

-Y después de armó un heptagonal, tuvimos que seguir jugando hasta quedar eliminados. Quedamos primeros y tampoco tuvimos ventaja deportiva. Parece que esto se inventó ahora para perjudicar a Olimpo y no es así. Nosotros fuimos primeros en nuestra zona, mientras que Olimpo había ingresado en el séptimo lugar y estuvo cerca de llegar a la final.

"Hay que tener un poco de memoria; si los torneos no compensan el buen rendimiento de los equipos que terminan arriba no es de ahora, viene de hace tiempo", puntualizó Mungo.

-¿Por qué apelaste a realizar sólo un cambio en un partido de tanto desgaste?

-Porque los veía bien, estaban con ganas más allá del esfuerzo realizado. Tenía algunos jugadores con molestias físicas que no quise arriesgar y también pensaba en la definición por penales.

"Además, se la venían bancando bien, porque Olimpo no nos inquietaba demasiado, no tenía recursos para llegarnos con claridad. En el segundo tiempo tuvieron que recurrir a las pelotas paradas, bochazos al área. Moyano no tuvo casi intervención. Sinceramente me sorprendió, esperaba un poco más del rival", subrayó.

-¿Tenías asignado a los ejecutantes de penales?

-No. Sabemos quiénes están en condiciones de patear porque son los encargados en los partidos. Ya no estaba Distaulo en cancha, pero sí Tunessi que es el que abrió la serie. En ese momento decidieron ellos y lo hicieron muy bien.

-Y en los segundo previos les hablaste a todos.

-Los felicité por el partidazo que jugaron. Les dije que esta vez Dios iba a ser justo y que íbamos a pasar por penales.

-Si se trata de justicia el arbitraje ante Atlético Güemes, en aquella final del año pasado, los perjudicó bastante.

-Sólo pido imparcialidad, como fue en este partido ante Olimpo. Ojalá se nos de en esta ocasión. Hay que trabajar mucho en lo anímico para dejar atrás todo lo vivido en estos días y enfocarnos en el rival de la final.