Con el apoyo del Puerto, la Red de Espacios Culturales de Bahía presentó un sitio web

La Red de Espacios Culturales Independientes presentó esta noche su sitio web Vení Cultura, que cuenta con el apoyo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB). El evento se hizo en el centro cultural La Panadería, de calle Lamadrid 544.

En venicultura.com.ar, explicaron, se va a poder ver información de los eventos programados en casi una veintena de espacios culturales de la ciudad.

“Somos conscientes del gran esfuerzo que hacen y de la construcción tan sólida que hicieron a través de los espacios culturales independientes, con mucha pertenencia y apuesta a que fluya un arte que integre y nos vincule. Y entendemos que esta plataforma es un paso adelante”, dijo Federico Susbielles, presidente del CGPBB, al tomar la palabra.

“Hubo algunos debates, estas semanas, acerca de lo que es o no la gestión. Muchas veces la gestión no es solo el hacer, porque creer que uno puede hacer todo implica cierta soberbia. El gestionar es también muchas veces escuchar, entender, posibilitar, brindar herramientas para que los que hacen puedan hacer más, y esa es la idea de este proyecto”, agregó el excandidato a intendente por el Frente de Todos.

Luego tomó el micrófono el actor y abogado Elisardo Tunessi, uno de los fundadores de la sala de teatro Varietté (Villarino 214) y una de las caras visibles de la Red de Espacios Culturales.

“Como alguno podrá decir, ya pinto canas, pero cuando se creó la Red éramos muchos menos de seis, éramos dos espacios culturales que poníamos los afiches en cada espacio para que el público supiera qué se estaba dando en el otro”, recordó.

Sobre esto, Tunessi expresó que “lo peor que podemos hacer es competir y no defender nuestra identidad cultural, lo peor que podemos hacer es no profesionalizar nuestra actividad, para desterrar esta idea de ‘qué va a ser artista si vive al lado de mi casa’. No hay necesidad de irse de Bahía Blanca para laburar, acá se puede, y esta es la prueba de que cuando trabajamos colectivamente se puede”.

Por su parte, Giuliana Gottau, gestora cultural de Casa del Pueblo (Saavedra 282), dijo que “los espacios culturales son semilleros, espacios fundamentales”.

“Fui estudiante de la Escuela de Danza y un espacio cultural era un espacio previo a poder llegar a un teatro grande, son espacios donde nos formamos de manera no formal, valga la redundancia. Es importante que sigan funcionando y a su vez que tengan el impulso de quienes pueden sostenernos”, agregó Gottau.

Por último habló Belén Sosa, actriz y directora del Espacio Juanita Primera (Alvarado 818), quien también destacó la importancia del proyecto de Vení Cultura.

“Queremos llegar a toda la población, a que todos conozcan nuestros espacios, nuestros talleres. La Red es contención, es empuje, es aprendizaje, gracias compañeras y compañeros, por más espacio, por más arte y por más amor”, cerró.

Antes de los discursos se presentaron brevemente algunos artistas y la noche cerró con un ágape y un show de la banda Verde Tuna.