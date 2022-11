Gran Hermano: la salida de Mora puso en jaque a "La Tora"

En la tercera gala de eliminación de Gran Hermano se vivió con mucha tensión. Mora Jabornisky se convirtió en la nueva eliminada, con más del 60 % de los votos en contra; mientras que Walter "Alfa" Santiago, Agustín Guardis y Juan Reverdito se aseguraron una semana más dentro de la competencia. Y el resultado, inesperado dentro de la casa, puso en jaque a Lucila "La Tora" Villar.

Luego de una semana de hacer campaña para que su amiga continuara en el reality de Telefe, haciendo especial hincapié en "la lucha de las mujeres" contra Agustín, la joven oriunda de Berazategui explotó al conocer la voluntad de los televidentes. El primer salvado, con apenas el 6,72 % de los votos fue "Alfa" y luego, Guardis, con el 9,93 %.

Al ver la cara de enojo de Lucila, Santiago Del Moro no dudó en preguntarle el motivo de su malestar. "Quería que se vaya Agustín, loco, no que queden Mora y Juan en placa", manifestó entre lágrimas. Y el conductor le dejó en claro que la definición no depende de ella ni de ninguno de sus compañeros. "Como ustedes saben, acá elige la gente. Veremos a quién le toca agarrar su valija y abandonar la casa", señaló y minutos más tarde, anunció que Mora debía retirarse.

A pesar de que a raíz de sus enfrentamientos con sus compañeros y su forma de moverse entre los dos principales grupos dentro de la casa Mora era una de las que más detractores tenía en las redes sociales, sus compañeros la veían como alguien "fuerte", que contaba con el apoyo del público. Y por este motivo, muchos no podían entender que haya sido eliminada. Principalmente, "La Tora" y María Laura "Cata" Álvarez, quienes acompañaron a Mora hacia la puerta de salida y lloraron desconsoladamente por su partida.

Tras la sorpresa y la angustia, las chicas volvieron a enfocarse en la competencia y junto a Nacho Castañares estaban pensando cómo abordar una nueva semana de nominaciones, cuando un grito del exterior los alteró. "Tora, sos la próxima", le gritaron a Lucila, quien le pidió a sus compañeros que no le dijeran nada al resto para no alertarlos.

Sin embargo, más allá de lo que intuyan adentro, fuera de la casa "La Tora" se ganó un buen número de enemigos al enfrentarse a Agustín. Por un lado, el joven se ganó la empatía del público a raíz del maltrato que recibió de parte de sus compañeros, quienes lo acusaron de haber utilizado la nominación espontánea, cuando realmente se había acercado al confesionario para pedir productos de higiene personal para todos.

Y por otra parte, cuenta con el apoyo de figuras influyentes para el público más joven. El primero en expresar su fanatismo, fue Sergio "Kun" Agüero, quien lo señaló como favorito para llegar a la final; luego, el streamer "Coscu" hizo lo propio, sobre todo desde que se enteró que "Frodo" -así llaman a Agustín en las redes por su parecido con el protagonista de El señor de los anillos- es seguidor de su contenido; y en tercer lugar se sumó Bizarrap, el productor estrella de la música urbana. ¿Nace un nuevo líder? (NA)