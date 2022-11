Viaje de fin de curso: “Para fin de mes recibiremos a unos 15 mil chicos en Monte Hermoso”

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Monte Hermoso y Tornquist están teniendo una de las mejores temporadas baja-media de los últimos años gracias a una modalidad de turismo que hasta ahora se encontraba poco desarrollada en ambos destinos: la de los viajes de egresados.

El cambio llegó de la mano del programa Viaje de Fin de Curso II, del gobierno provincial, que financia esta experiencia en beneficio de más de 120 mil alumnos de secundario bonaerenses.

“Para nosotros ha sido algo magnífico –subrayó el secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili-. Hasta fines de este mes tenemos el compromiso de recibir a unos 15 mil egresados”.

Los primeros estudiantes empezaron a llegar alrededor del 15 de septiembre.

“El número fue creciendo semana a semana. Hoy los seis hoteles que están abiertos en Monte trabajan a plazas colmadas. Y también se dinamizó la gastronomía, el comercio, las chocolaterías, las fábricas de alfajores, el transporte. El saldo es muy positivo”, añadió.

Gentili también destacó el valor social del programa.

"Apunta no solo al turismo y a acortar la estacionalidad, sino también a brindarles a muchos chicos la posibilidad de compartir un viaje que, de otra forma, no lo podrían hacer. En nuestro caso, muchos egresados nos dicen que no conocían el mar”, enfatizó.

“Los grupos disfrutan de cuatro días y tres noches. Tienen incluidos todos los gastos de transporte, hotelería y comida, y además cuentan con excursiones en atractivos naturales, culturales, históricos, deportivos y turísticos, de modo de promover entre los estudiantes la identidad bonaerense e incentivar los vínculos con tradiciones y paisajes de la provincia”, agregó.

Gentili también destacó que Viaje de Fin de Curso también dinamiza a los prestadores turísticos.

“El beneficio no es sólo económico, sino que también logístico, operativo, anímico. Dentro de unos días tenemos la Fiesta de las Colectividades, y varios alojamientos, restaurantes y comercios van a estar en pleno rodaje”, subrayó.

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, también destacó los beneficios del programa.

“Hace dos meses que vienen contingentes continuamente, con un comportamiento impresionante y no hemos tenido ningún problema", dijo a un medio provincial.

Bordoni refirió que días atrás un grupo de egresados de Hurlingham estaban “enloquecidos por la libertad con la que se movilizan (los vecinos) en un pueblo como el nuestro".

"Si no hubiera sido por esta oportunidad que determinó el gobernador, seguramente muchos no pudieran hacer un viaje así. Además, hay movimiento turístico siendo que no es temporada alta que empieza el 10 de diciembre", señaló el jefe comunal.

Hasta el momento, el programa movilizó a 64.283 estudiantes de 1.887 escuelas de toda la Provincia, con un impacto en los destinos turísticos estimado en casi 2.300 millones de pesos. Se espera que para fin de mes esa cifra llegue a 120 mil chicos.

Esos destinos turísticos son el Partido de La Costa, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, Tornquist, San Pedro, Tandil, Miramar, Escobar, Cañuelas, Monte Hermoso y Necochea.

Gentili dijo que la iniciativa ha convertido a la provincia de Buenos Aires en “el distrito más importante del país en el segmento de turismo joven”.

“Y Monte Hermoso forma parte de ello”, recalcó.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, dijo que el programa “es pura alegría”.

“Vemos la felicidad de los estudiantes que terminan el secundario y pueden disfrutar de una experiencia única en la vida, muchos de ellos viajando por primera vez con sus compañeras y compañeros y compartiendo actividades con estudiantes provenientes de otras localidades, conociendo el mar, las sierras y distintos atractivos turísticos de la Provincia”, señaló.

“También vemos el enorme impacto que tiene esta política en las agencias de viajes, los hoteles, la gastronomía, el comercio, el transporte y la actividad económica y el empleo en los municipios que reciben a los contingentes. Los viajes de fin de curso significan producción, trabajo e igualdad de oportunidades”, agregó el titular de la cartera productiva bonaerense que lleva adelante este programa de egresados.

Vuelve la Fiesta de las Colectividades

El 18, 19 y 20 de este mes Monte Hermoso volverá a reunir a las culturas del mundo en la 14ª Fiesta Provincial de las Colectividades, encuentro que se desarrollará en la plaza parque General San Martín.

Organizada por el Círculo Italiano Luigi Pirandello, y con el auspicio de la secretaría de Turismo, el encuentro cultural y gastronómico contará con el aporte de las colectividades de Asturias, Polonia, Grecia, Alemania, Irlanda, Italia, Ucrania, Cuba, España, Armenia y País Vasco, así como un stand especial de Argentina.

“El patio gastronómico lo conformarán los sabores de Italia, España, Argentina, Alemania, Venezuela, Colombia, México, Perú, Cuba, Dinamarca y Grecia”, refirió Franco Gentili.

“Es otra fiesta que recuperamos luego de dos años, un evento que nos gusta mucho por su despliegue de danzas, trajes típicos, gastronomía. Atrae a un público que valora mucho y disfruta todo lo que tiene que ver con lo cultural, con nuestras raíces”, subrayó.

La fiesta comenzará el viernes 18 con la ceremonia inaugural en el Centro de Convenciones, mientras que el sábado 19 y domingo 20 será el turno de los espectáculos principales en su nuevo escenario, también al aire libre, donde tuvieron lugar los últimos eventos de mayor relevancia, como las fiestas de la Cerveza y de la Primavera, así como Monte Sabores.