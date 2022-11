Alcaraz, N°1 del mundo, se retiró de París y mostró preocupación por su estado físico

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se retiró por lesión de su partido de cuartos de final del Masters 1000 de París Bercy contra el danés Holger Rune, quien por primera vez avanzó a las semifinales de un torneo ATP de esta categoría.

Rune, que al igual que Alcaraz tiene 19 años, había ganado por 6-3 el primer set y estaba 6-6 (3/1 en el tie break) contra el español en el segundo, cuando su rival abandonó por una molestia en un músculo abdominal, dolencia que podría afectar su participación en el Masters de Turín.

Rune, 18 del mundo, jugará en semifinales contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (8 del ranking), que venció al estadounidense Frances Tiafoe (21) por 6-1 y 6-4.

“Pensé que era un gran partido. Fue desafortunado para él. Creo que ambos jugamos muy bien y yo estaba súper concentrado. Había una multitud increíble, un tenis increíble, así que estoy muy satisfecho con la forma en que manejé todo hoy", declaró Holger Rune a la ATP.

Alcaraz, en tanto, habló luego de su lesión y apuntó: ""No podía estirarme. No podía sacar bien ni golpear la derecha. Me haré pruebas para ver cómo está el abdominal. El objetivo es llegar al 100% a Turín".

Del otro lado del cuadro de París Bercy (sobre superficie dura, con 5.415.410 euros en premios). se jugarán los cuartos de final entre el serbio Novak Djokovic (7) y el italiano Lorenzo Musetti (23) y cerrarán en el último turno el griego Stefanos Tsitsipas (5) contra el estadounidense Tommy Paul (31).