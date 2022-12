Tras desmentir su reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara se reencontró con L-Gante en Buenos Aires. Y aunque pretendían que sucediera en secreto, los detalles terminaron saliendo a la luz. "Ayer Icardi posteó estas fotos. Hoy Wanda está pasando la tarde con L-Gante en Núñez", reveló Ángel De Brito, en referencia a las declaraciones de amor del futbolista en las redes sociales.

Lo cierto es que si el cantante y la mediática dieron que hablar por la cercanía que mostraron en las últimas semanas. Ahora, todavía más. Por un lado, porque aunque parecía que Wanda y Mauro había solucionado sus problemas matrimoniales, él insiste en que están bien y ella, todo lo contrario. "Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó", planteó la rubia en sus redes sociales.

Mientras que el jugador del Galatasaray de Turquía redobló la apuesta. "Buenas noches, mañana la seguimos", escribió en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se lo ve besando fogosamente a la madre de sus hijas Francesca e Isabella durante sus vacaciones en la Isla Maldivas, adonde fueron de "luna de miel".

Y un detalle no menor es que horas antes, Yanina Latorre aseguró que Nara está enamorada de L-Gante. "Le hizo el amor como nunca en su vida, hasta algo un poco más arriba. Tremendo. El sexo obvio que existió. Te digo una cosa, igual L-Gante se calentó con las fotos de Icardi, el viajecito y todo eso", señaló, ya que al cantante no le había caído bien que Wanda regresara a Turquía junto al futbolista.

Por otra parte, en diálogo con Pía Shaw, Ana Rosenfeld reconoció que los trámites de divorcio siguen en pie. "No hay marcha atrás con los abogados. Sigue la separación, hubo una luna de miel pero no funcionó", subrayó. "Fueron a Maldivas porque él le pidió que fuera e intenten nuevamente, pero Wanda siente que no va más. Es cierto lo que dice Yanina de que quedó 'flasheada' con L-Gante y el enganche sexual es top. Sin embargo, volvió con Mauro y fueron de viajes. Lo intentó", agregó Ángel De Brito.

Lo cierto es que, más allá de sus sentimientos, en esta nueva relación Wanda no cuenta con el apoyo de su mamá, Nora Colosimo, su hermana Zaira, ni Valentino, Constantino y Benedicto, sus hijos mayores, fruto de su relación con Maxi López, quienes manifestaron públicamente que no quieren al artista, que lleva varios meses separado de Tamara Báez. (NA)