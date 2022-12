Burgos: "Además que es un auto rápido, responde a todo lo que se le hace"

En apenas un puñado de competencias, Sebastián Burgos demostró que el nuevo conjunto mecánico lo transforma en serio candidato. Algo que él no admite, pero que así lo determina lo ocurrido el sábado por la madrugada.

El bahiense arrasó con la competencia final correspondiente a la segunda fecha, se sacó ese gran peso de encima que exige el reglamento, confirmando además su vigencia y el buen nacimiento del proyecto deportivo con Darío Roth a la cabeza.

Aunque las primeras sensaciones al bajarse del auto victorioso no fueron de alegría por el rendimiento, sino de tristeza por la reciente pérdida sufrida y el duro trance familiar que le toca vivir.

“Esta victoria es para para él, que es lo más importante. El viejo seguramente me estuvo mirando y guiando de arriba. Y también se lo dedico a mi vieja, que la está luchando. Siempre trato de mirar para adelante y ponerle el pecho a las balas, pero es un momento duro. Ojalá el tiempo ayude a sanar”, expresó el ganador.

Hecha la catarsis, y acompañado por sus seres cercanos, Burgos habló sobre su décimo grito triunfal estival en la categoría y de las bondades de su potente máquina negra Nº6, propulsada por Tito Etchegaray.

“El auto venía demostrando lo bueno que es desde el invierno cuando lo pusimos en pista. Es muy rápido, hace muy buenos tiempos y hoy (por el vienes) se dio de ganar todo y ser contundentes. Me llena de satisfacción y me deja muy tranquilo el funcionamiento mostrado”, expresó.

“Lo más importante, además de lo rápido que es, es que todo lo que se le toca responde. Y eso es clave con lo cambiante que es la pista y todo en el Midget”, agregó Seba, campeón 2011/12.

A la vista, la final fue un trámite para Seba. No obstante, y sin que nadie supiera, el piloto tuvo que luchar con un pequeño contratiempo dentro del auto.

“Venía peleando para no equivocarme ni hacer ninguna macana. El auto hacía un ruido raro, porque se había cortado un tensor, y eso me tenía bastante preocupado. Trataba no de exigirlo mucho y cumplir todas las vueltas”, detalló.

Y luego, cuando todo era algarabía y festejos, desde el garaje de la técnica se murmuraba que su máquina no había dado el peso reglamentario en la revisión correspondiente.

Esa situación mantuvo en vilo a los protagonistas durante varios minutos. No solo al propio Burgos, sino también al campeón Luciano Vallejos, expectante ante una eventual exclusión que le otorgue el triunfo, cosa que finalmente no sucedió.

“Es una balanza que no se controla desde 2015. Pesando un mismo auto por ahí da distintos pesos. Pesamos tres veces y en el primero dio otro valor a los dos restantes. Igualmente creo que la diferencia no está en un kilo más o un kilo menos, sino en el auto. Pero bueno, de todos modos el auto estaba dentro del reglamento y eso fue lo que mostró la balanza en los dos intentos posteriores”, aclaró.

--¿Cómo se corre ahora?

--Seguiré corriendo a mi estilo, a ganar siempre. Cada vez que haya una oportunidad que surja la trataré de aprovechar. Queda mucho por delante, tanto por recorrer como por trabajar en el auto.