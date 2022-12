Chapecoense: cómo están los sobrevivientes a seis años de la tragedia aérea

Se cumplen hoy seis años de la tragedia aérea que conmovió a todo el mundo cuando el avión que trasladaba al equipo brasilero Chapecoense hasta Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló en las montañas de Antioquia.

Por el accidente 71 personas murieron y solo seis lograron sobrevivir con heridas que todavía no sanaron: el periodista Rafael Henzel; dos miembros de la tripulación, Ximena Suárez y Erwin Tumiri y los jugadores Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follmann.

De los jugadores solo Alan Ruschel continúa jugando ya que Neto decidió retirarse en 2020 y Follmann sufrió la amputación de su pierna derecha por lo que se dificultó su regreso a las canchas en el club.

Ruschel fue el primer sobreviviente que fue encontrado por los rescatistas horas después de la tragedia. Allí constataron que el jugador tenía heridas de gravedad pero estaba consciente por lo que lo trasladaron de urgencia al hospital donde estuvo varias semanas internado.

Tiempo después Alan fue quién señaló que minutos antes del despegue se había cambiado de asiento. Pasó de estar en la parte trasera a la parte delantera y gracias a eso pudo sobrevivir ya que la persona que se encontraba donde era su asiento murió en el accidente: "Sólo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente. Me agarró y me dio una segunda oportunidad", afirmó.

A los años de la tragedia Ruschel fue fichado por el Goiás, Cruzeiro y América de Mina Gerais y en 2020 regresó al club donde se consagró campeón de la Serie B. Aun así el Chapecoense decidió no renovarle su contrato.

Mientras se encontraba en el Londrina Esporte Club el jugador y Chapecoense tuvieron una disputa legal ya que la institución brasilera no identifica al futbolista como una víctima del accidente, sino que lo califica como un sobreviviente. Esto generaba que Ruschel no reciba los beneficios correspondientes ya que sostienen que “el accidente le dio notoriedad al reclamante y apalancó sus ganancias”.

Helio Neto continuó su carrera futbolística hasta 2020 cuando decidió retirarse ya que no puede sostener los dolores en su cuerpo que le dejó el accidente: "Mi cuerpo no pudo soportarlo más. Los dolores fueron cada vez mayores. Yo no sentía dolor en mi vida cotidiana, pero en el entrenamiento de alto nivel el cuerpo no puede soportar el dolor de rodilla y espalda, lo que me entristeció y me sacó de la cancha", explicó el jugador.

Con relación a Jakson Follmann fue el jugador que más sufrió el accidente ya que después de estar varios días en coma debieron amputarle la pierna derecha y desde ese momento su carrera futbolística terminó: “Mi cabeza estaba muy confundida. Yo tuve trece fracturas en mi cuerpo, perdí mi principal herramienta de trabajo que es mi pierna, tuve que cerrar mi carrera de una forma precoz, perdí prácticamente todos mis amigos", describió.