Uno por uno, la situación de los grandes proyectos de YPF para Bahía

Si bien a lo largo de sus 100 años YPF siempre estuvo vinculada, en mayor o en menor medida a Bahía Blanca, probablemente este sea el momento de mayor acercamiento en lo que a grandes proyectos se refiere.

Los próximos meses seguramente serán definitorios para varias iniciativas de peso que hacen no sólo al futuro de la ciudad sino también del país en materia energética.

Sobre estos temas La Nueva. dialogó con Pablo González, presidente de YPF, durante su reciente visita a la ciudad, en el marco de la inauguración de una estación de servicio de la marca, llamada Aerovía, a metros de la rotonda de la ruta 51 y la autovía Juan Pablo II.

A continuación se transcriben los tramos principales de la entrevista:

Planta de GNL

--Un mes atrás Usted anunciaba, en Buenos Aires, la construcción de una planta de GNL con Petronas, ¿en qué instancia esta ese proyecto?

--Estamos primero trabajando con nuestro socio, con Petronas, en lo que se denomina decisión de inversión definitiva, donde ya se fija concretamente la locación y cómo va a avanzar el proyecto.

Estamos viendo que los plazos se están adelantando por una situación de demanda de gas en el mundo y se está definiendo la locación.

--Hace unos días estuvieron acá técnicos de Petronas...

--Sí, estuvieron visitando el puerto, lo mismo que en Río Negro. Es una decisión que se viene tomando con los plazos normales. Por otro lado, el viernes se presentó un plan que se llama Fénix, de offshore, en Tierra del Fuego y el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que esta semana iba a estar listo el marco regulatorio de una ley de hidrógeno y una ley de GNL.

--Me imagino que Petronas debe estar esperando esa ley…

--Sí, como la están esperando otros inversores que quiere invertir en otros proyectos de GNL.

--Se menciona que algunos días atrás, tras una reunión que mantuvo con Nación, la gobernadora de Río Negro dijo que el petróleo sí, pero el gas no. ¿Puede ser que Bahía Blanca tenga más chances que esa provincia para la planta terrestre de GNL?

--Tenemos un acuerdo de confidencialidad con Petronas… Creo que hay una enorme potencialidad en los puertos de las dos provincias, hay proyectos para las dos provincias. Acá tenemos la ampliación de Oiltanking, la segunda planta de Profertil y este proyecto de GNL que también puede ser.

“Ustedes saben que hemos tomado la decisión, además de la ampliación del oleoducto de Oldelval, que llega de Neuquén a Puerto Rosales, de hacer otro que se llamará Vaca Muerta Sur, que irá a la costa rionegrina, con una inversión de 1.200 millones de dólares.

--¿A Punta Colorada?

--Sí. Lo bueno es que estamos creciendo y les estamos diciendo a los gobernadores, que nos están ayudando mucho, que tenemos proyectos para las dos provincias y que estamos tratando de federalizar. Y eso lo podemos hacer porque tuvimos un año muy bueno en materia de producción, de crecimiento y pudimos bajar la deuda, que también era una Espada de Damocles que YPF tenía sobre su cabeza, el año pasado, cuando la estaba renegociando en condiciones muy desventajosas.

--¿Le preocupa el malestar de entidades ambientalistas y vecinos en Río Negro por la posible construcción del oleoducto desde Vaca Muerta hasta la costa del golfo San Matías? ¿Considera que esa preocupación es infundada?

--Claro que me preocupa y no considero que sea infundada. Son posiciones que se respetan y obviamente las seguimos de cerca, nos ocupan y van a estar todos los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Hay una ley nacional donde el ministerio de Medio Ambiente de Nación dispone todo un sistema de audiencias públicas e YPF tiene que respetar las normas ambientales, tal como en el caso del offshore. Esta es una norma de la compañía.

Hemos tenido un incidente con Oldelval, empresa que integra YPF con seis socios, creemos que eso no se puede repetir y quizás por eso queremos hacer el oleoducto Vaca Muerta Sur.

--¿En qué estado está el proyecto?

--Ahora viene una etapa donde deben ser aprobadas cuestiones medioambientales y de ingeniería.

Obras en Rosales

--¿Y por qué no sacar toda la producción por puerto Rosales? ¿Aquí entró a jugar alguna cuestión política?

--No, no es por una cuestión política que se decidió hacerlo en Río Negro, sino más bien técnica. Acá, en la zona de Bahía Blanca las plantas se van a ampliar, es una inversión que va a hacer Oiltanking, de 308 millones de dólares.

--¿Se avanzó en tal sentido? Le pregunto esto porque, a diferencia de Oldelval, aún no se acordó la extensión de la concesión de Oiltanking.

--La tiene para aprobar la secretaría de Energía. Sí se aprobó la de Oldelval.

También el Offshore

--Volviendo al tema de los grandes proyectos. A todo lo dicho hay sumarle el offshore…

--Sí, lo vengo diciendo hace mucho, este es un proyecto del gobierno anterior, nosotros consideramos que se trata de una política de Estado y por eso lo continuamos, como también debe ser una política de Estado el GNL y el hidrógeno. Primero hay que decir que no tiene ningún riesgo ambiental, está a 400 kilómetros de la costa argentina.

Ahora vamos a hacer sísmica. Yo vengo de una provincia que tiene plataformas (Santa Cruz) hace 50 años y nunca hemos tenido un incidente. Si el resultado de la exploración es positivo puede significar duplicar la producción de barriles de petróleo. Hoy YPF está produciendo 220 mil barriles diarios.

Ampliación de Profertil

--En el caso de Profertil. Un mes atrás comentó que iba a haber novedades en cuanto a la urea, con posibilidades de lograr el autoabastecimiento del país. Obviamente, todas las miradas apuntan a esa empresa bahiense. ¿Qué puede decir al respecto?

--Que estamos discutiendo con Nutrien (empresa canadiense socia de YPF) la construcción de la segunda planta.

--¿Todavía siguen discutiendo?

--Sí, hace meses que venimos en un proceso de discusión difícil. Nosotros creemos que hay que hacer la inversión. El directorio de YPF aprobó en diciembre del año pasado la segunda planta, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Espero que esto se defina antes de fin de año.

--Si no se llega a un acuerdo, ¿buscarían otro socio?

--Vamos a ver, pero para nada están cerradas las negociaciones con Nutrien. Nosotros creemos que hay que hacer la segunda planta, por eso el directorio lo aprobó, incluso se había avanzado mucho. Luego, me parece, la situación macroeconómica también influyó de manera negativa, pero nosotros pensamos que podemos hacerla, que como venimos trabajando hasta ahora, es posible concretarla. Venimos con dos Ebitda (indicador financiero que muestra el beneficio de una empresa), de 1.500 millones de dólares y a fin de año este número probablemente se repita.

Esto indica que hemos tenido eficiencia y queremos trasladar ese mayor flujo de ingresos, fundamentalmente por Vaca Muerta, a otros proyectos y Profertil es uno de esos.

--¿YPF, individualmente, puede hacerla?

--Sí, se puede avanzar como YPF, es una obra que dura 3 o 4 años, asi que no tenemos que invertir ahora 1.200 millones de dólares.Insisto, no tenemos contacto con ninguna otra compañía, después veremos si nos conviene o no buscar un socio.

Más sobre el GNL

--¿Entiendo lo del acuerdo de confidencialidad, pero algo más seguramente puede decir de la planta de GNL en Bahía Blanca?

--Que ojalá se dé, es bueno para Argentina, va a cambiar la matriz económica del país y lo vamos a poder hacer porque hemos aumentado la producción. En una época teníamos un secretario de Energía, al cual padecí como la persona que llevaba adelante en mi provincia (Santa Cruz) las negociaciones de energía, que entendía que YPF tenía que ser una empresa testigo.

Nosotros creemos que YPF tiene que ser el motor de crecimiento de la Argentina, por eso el año pasado, cuando no teníamos acceso a los mercados, el fondo de garantías de sustentabilidad le puso 500 millónes de dólares a YPF, a una tasa de 5,75, con dos años de gracia. Esto y otras medidas permitieron tener un flujo en Vaca Muerta, dio resultados. Por eso hoy podemos hablar de estos proyectos.

Si nos hubiésemos quedado con que YPF era una empresa testigo y que solamente la política energética sea que crezcan otros, como fue en su momento, con herramientas que les dieron, no sería bueno para el país. Por eso esto tiene que ser política de Estado. Este gobierno y el que viene van a ser responsables del proyecto GNL. Lo anunciamos hace un mes, pero el próximo presidente no va a ver la planta de GNL.

--Se dice que va a ser un proyecto transversal a tres gobiernos.

--El proyecto lo anunciamos hace un mes, el próximo presidente no va a ver las plantas de GNL. Si el gasoducto para la planta de GNL se construye, los trenes de producción los va a ver el presidente que venga después. Una vez hecho ese ducto, Petronas va a traer dos barcos que van a ir supliendo lo que hacen las plantas de licuefacción en tierra.

Gasoducto Kirchner

--¿Se avanzó en la financiación del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, entre Salliqueló y San Jerónimo?

--Días atrás organizamos una reunión en Neuquén donde YPF y los otros cinco productores le manifestaron a Sergio Massa que estaban dispuestos a establecer un mecanismo de financiación. Ahora se está discutiendo cuál es y a cambio de qué, por ejemplo, a capacidad de transporte en firme, étc.

Y, según entiendo, el ministro está esperando a ver qué esfuerzo hacen los productores en los 11 millones de m3 de la primera parte del gasoducto, que se licita ahora. Se va a producir una competencia, bastante dura. Plan Gas Ar se va a renovar, pero el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner va a tener una competencia entre las productoras muy importante, van a bajar los precios.

--De todas maneras, en 2023 volverán los buques regasificadores ¿no?

--Sí, pese a que está previsto que el gasoducto esté terminado en junio, en el pico de la demanda Argentina va a tener que seguir empleando estos buques y por eso es necesario que ya se comience a planificar su operación.