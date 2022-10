La trastienda del Mercado, se viene un semáforo clave y abre otro local en Alem

Por Juan Florín

jflorin@lanueva.com

--Buen día, Juan. No podemos hablar mucho de fútbol después de la noche negra del jueves ¿no?

--Terrible, realmente una locura. Pensar que yo aún tenía esperanzas de volver a ver partidos de fútbol con las dos hinchadas dentro de una cancha. Obviamente, acá se trató de otra cosa, no hubo peleas entre hinchas, pero demuestra lo lejos que está el fútbol argentino de lograr algo que es normal en el resto del mundo.

--Supongo que esto no terminará con echar de la policía al jefe del operativo y al que le disparó balas de goma a un camarógrafo...

--Espero, de lo contrario sería apelar a la salida más fácil, cuando hay responsables de mucho mayor peso.

--Che ya que estamos con el tema de la labor policial, parece que en el seno de la coalición gobernante también hay grieta.

--Sí, incluso hay quienes postearon, en las redes sociales: “¿Cuándo fue que nos convertimos en ellos?”. Uno de los ejemplos de las diferencias está dado por la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta como responsable del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad -exabogada del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, y de Milagro Sala-, por lo que ella entiende como “graves violaciones a los derechos humanos” en el último desalojo de grupos mapuches de tierras públicas y privadas en el sur del país.

--Raro que no había hombres en los inmuebles usurpados, ¿no?

--Es de manual, José Luis, me extraña, pero fíjate que, por otro lado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, destacó el operativo y afirmó que no hubo represión y que “nadie tiene un rasguño”, y realmente así fue. Parece que hay cosas que con ciertos gobiernos salen muy bien y con otros terminarían siendo un escándalo. Je, je.

--Buen, pero pasando a los temas locales, ¡qué lío se armó en el Mercado Municipal!

--No es para menos. Hay que ponerse en el lugar de quienes tienen un puesto allí como medio de subsistencia, aunque no son todos. Después podemos discutir todo lo otro, pero ese es un tema muy delicado y creo que el Municipio no comunicó bien los motivos que lo llevaron a actuar de esa manera, sobre todo cuando no le faltan argumentos.

--Explicame.

--Indudablemente todo lo que diga va a ser utilizado en mi contra, sobre todo cuando los ánimos están muy caldeados, pero creo que tenemos que separar la paja del trigo y hablar con claridad.

--Sí, pero no juegues al misterio y tirá data.

--Así como hay mucho malestar entre los comerciantes, también hay mucha bronca en Alsina 65.

--¿Por?

--Porque en la conferencia de prensa que dieron para explicar el cierre, más allá de las lógicas protestas de los comerciantes, algunos punteros políticos de la oposición habrían fogoneado los insultos y el clima de abierta hostilidad.

--Te sigo.

--Insisto, más allá de los comerciantes que están en una situación se shock, porque no es fácil tener que enterarse que tienen que desalojar, detrás había punteros políticos que fueron mandados a pudrir las conferencia, generando un clima violento.

--Me imagino que los deben tener identificados.

--Sí claro, con nombre y apellido. Y no se trata de los habituales trolls que unos y otros usan en las redes para espesar el caldo. El problema es que tirar nafta en pleno incendio puede hacer que todo estalle, sobre todo cuando hay mucha violencia en la sociedad, si no fíjate lo que pasó el otro día en Cabrera, donde un cirujano estuvo a las piñas con otro tipo y una mujer por un tema de tránsito.

--Bueno, seguí.

--Otro tema son las falencias del Mercado. Los que peinamos canas bien sabemos que hace mucho que el mercado tiene muchas deficiencias y que incluso el tema interno no es el mejor. Acordate que dos años atrás hubo lío por las cocheras y que un vigilador que perdió el trabajo por un cambio en la concesión le disparó a otro en la cara y terminó suicidándose camino a Punta Alta.

--¿Adónde querés llegar?

--Como pasa en todos lados, no todos los comerciantes son iguales, pero en la Muni dicen que hay gente que debe más de un millón y medio de pesos en alquileres. Hay resúmenes de deuda de 1.600.000 pesos con un alquiler de 13 mil pesos mensuales en el pasillo principal, y mientras afuera tienen cinco sucursales, allí tienen cuatro cocheras, cámaras de frío y ni siquiera pagan los alquileres.

--¿Seguro?

--Habría que pedirles los datos a los responsables municipales del Mercado, pero me aseguran que es así, y que incluso son quienes más violencia exhibieron porque no quieren llegar a ningún acuerdo. Además, terminan pagando el pato los que sí tienen todo en regla.

--Bueno, pero ahí hay una responsabilidad del Municipio que permite que eso suceda, desde hace años.

--Otro dato importante es que no se les ofrecieron planes sociales. La Comuna convocó un comité de trabajadoras sociales que fueron, pero para que los comerciantes afectados reciban algún pago en compensación tarda su tiempo. Se les preguntó cuántos empleados tienen, cuál es su volumen de ventas, y sobre 21 sólo fueron cinco y apenas uno respondió las preguntas que se les hicieron. Ahora hay abogados que están trabajando para que sus derechos no sean avasallados. Igual habrá más reuniones para ver cómo serán compensados.

--Hace muchísimos años, décadas, que venimos hablando de las falencias del mercado, pero esta gestión ya lleva 7 años. ¿No deberían haber hecho algo antes para evitar cerrarlo, de un día para otro?

--Es verdad, hay comerciantes que aseguran que la Muni ni siquiera puso una lamparita, pero en Alsina 65 armaron un listado de todos los trabajos hechos y, según dicen, se procedió al recambio de puertas, pisos, tableros eléctricos, cableados, cierre de depósitos sin uso, se licitó la obra de agua y hubo tareas de desinfección.

--Bueno Juan, pero esos son solo parches…

--Exacto, hace 50 años que no se hace una obra de peso. Quizás la última fue la de 2004, durante el gobierno de Rodolfo Lopes, cuando Eduardo Bidondo era el administrador. Pero no fueron obras de peso, en tres meses se hicieron trabajos de pintura, iluminación, arreglo de baños públicos y construcción de otros para los puesteros.

--Qué memoria.

--Te digo más. La posibilidad de decidir el cierre definitivo del mercado, a mediano plazo, había sido deslizada, en agosto de 1998, por el entonces intendente Jaime Linares. Fijate que por entonces ya se hablaba de las recurrentes moras que los concesionarios evidenciaban en el pago de expensas comunes y alquileres.

--No te falta archivo, amigo.

--Y seis años antes, la comuna había intentado recuperar el edificio destinando 100 mil dólares, que se volcaron en la renovación total de pisos y marquesinas, reparación de montacargas y recuperación del subsuelo, más obras de iluminación.

--Pero faltaron las obras estructurales.

--Exacto. Me dicen que desde la terraza filtra agua y cae por todas las estructuras de hormigón. Hay caños de hormigón donde por dentro pasan ductos metálicos que se oxidan y los cables generan cortos. Si uno pone un tablero explota al otro día, de ahí la necesidad de cambios de fondo, de acuerdo con la postura municipal.

--Como sucedió con el Teatro Municipal.

--Claro. Por más que se le hubiese puesto una red de incendio, había que solucionar el problema de los cables de tela. Me aseguran que en el Mercado la situación es mucho peor porque hay garrafas por todos lados.

--Es evidente que el gobierno municipal va a pagar un alto costo político a poco más de un año de finalizar. ¿No hubiese sido mejor mirar para otro lado y no innovar?

--Desde lo político no tengas dudas, pero eso hubiese funcionado hasta la aparición de un accidente y ahí, entonces sí, agarrate Catalina. Por eso pidieron un informe a una empresa privada y concluyó que la situación es muy seria, al mismo tiempo que recomendó hacer un informe pormenorizado.

--Ahí es cuando entra a jugar la Universidad Tecnológica.

--Sí, y el informe de la UTN habla de posibilidad de serios riesgos por posible caída de parasoles, grave peligro de incendio y explosión con riesgo de muerte, más la imposibilidad de evacuar si hay un incendio, carencia de matafuegos y de aspersores, falta de red de agua y de un plan de evacuación. Por eso, según me dicen, se tomó esta decisión intempestiva porque la Municipalidad es responsable por acción o por omisión. Por eso el intendente decretó el cierre preventivo.

--Esto me hace acordar, en parte, al caso de Daiana Herlein. Me refiero a la existencia de un informe advirtiendo sobre potenciales peligros.

--Salvando las distancias, ahí hubo un informe advirtiendo sobre los peligros del arbolado en el parque y lo cajonearon, con las consecuencias que todos conocemos. Ese antecedente pesa, y mucho.

--Por eso decís que a los comerciantes no les dieron un plazo para poder reubicarse o ver qué hacer.

--Efectivamente. Podés decirme por qué no lo hacen con otras dependencias municipales que tampoco deben estar muy bien que digamos, pero esa es harina de otro costal. En su momento lo hicieron con el Teatro, pero ahora estamos hablando de este edificio. Por lo que sé, los informes del Mercado son lapidarios y con ellos el Tribunal de Faltas dispuso la clausura, el intendente la refrendó con un decreto y ahora, tengo entendido, no va a dar marcha atrás.

--Seguro escuchaste a los que dicen que detrás de esto hay un gran negocio.

--Sí, pero no sé quién se puede meter a hacer un negocio con un bien del Estado en estas condiciones. Primero habrá que hacer un estudio a fondo sobre qué obras son necesarias y después ver qué se hace. Además, toda cesión o nueva concesión deberá pasar por el Concejo, etc, etc.

--También se vincula al tema con lo que pasó con los carritos del parque, donde si bien van a quedar mucho mejor que antes, estarán en manos de grandes empresas.

--Error, amigo. Por ejemplo, una de las nuevas concesionarias tiene un local en calle Belgrano y se pasa el día amasando, así que tan gran empresa no debe ser. También hay otros casos donde los dueños tuvieron que vender un auto y un café para poder hacer las obras. En varios casos son emprendedores de Bahía.

--¿Y cuáles son las últimas novedades? Ayer hubo una marcha donde 100 personas manifestaron contra el cierre de mercado.

--Lo último que te puedo contar es que ayer a la mañana se juntaron en la Muni Germán Baratelli, Francisco Cataldo, el exconcejal peronista Walter Larrea, la militante de Integración Ciudadana María de los Ángeles Rosón y Hernán Larrañaga. Estos tres últimos en representación de los comerciantes.

--¿Y qué pasó?

--La reunión habría sido en muy buenos términos, donde todos coincidieron, luego de revisar los informes, sobre la peligrosidad latente que existe en el Mercado Municipal.

--Pero yo escuché a la abogada Rosón y dijo que no hay riesgo de vida en el mercado. En definitiva, o no leyó los informes o no confía en la UTN…

--Sumando los dos informes hay más de 600 hojas y 500 fotos que muestran que el mercado no puede seguir abierto.

--¿Pudiste leerlos?

--Sí. Los informes son públicos y los compartió el propio Municipio cuando dio a conocer la noticia. Entre otras cosas, hablan de “grietas en paredes y techos”, filtración de agua en pisos superiores que llega hasta el subsuelo”, “estructuras de hormigón muy deterioradas” y “avance de corrosión en estructuras metálicas, entre otras cosas. Todas cuestiones que algunos comerciantes negaron, pero que los especialistas marcaron.

--Escuché por ahí que también hablan de problemas eléctricos graves.

--Exacto. Sí, se vieron tableros y cableados fuera de norma, ausencia de sistema de puesta a tierra, tomas sobrecargadas muy cerca de lugares donde se trabaja con agua. Para que tomes dimensión te voy a citar una frase textual del informe: “El estado de la instalación eléctrica es preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas y del riesgo de incendio”. Pero si querés te cuento la del moisés.

--Avanti.

--En uno de los informes hay una foto de un comercio en el que cocinaban con una garrafa de 45 kilos al lado de una cuna de bebé. No quiero exagerar, pero la foto es elocuente.

--¿Qué va a pasar de acá en adelante?

--Por lo que sé, hay varios comerciantes que ya se reunieron con el Municipio y hay muy buena predisposición para encontrar una solución definitiva. Voy a ser más claro: si todo llega a buen puerto, podrán trabajar en un lugar más seguro hasta que el mercado esté en condiciones de volver a funcionar.

--Ojalá, muchas familias dependen de esto.Te cambio de tema Juan. Vos que siempre me hablas de las grandes inversiones que podrían llegar a Bahía, esta semana que pasó estuvo entre nosotros el presidente de YPF. ¿No pensás decirme nada?

--¿Qué querés que te diga? Ayer La Nueva. publicó un extenso reportaje, hoy también hay una nota sobre el tema...

--Algo más debés saber, algo que no se haya dicho.

--Por un lado, me pareció muy bueno que todas las entidades y los máximos dirigentes políticos de la ciudad hayan puesto de manifiesto que Bahía Blanca es una ciudad permeable a este tipo de inversiones, a diferencia de otras, por ejemplo Mar del Plata. Hay que pensar que muchos de estos proyectos van a generar mucho crecimiento económico y sumarán fuentes de trabajo.

--Bien, pero algo más seguro que sabés.

--Un tema clave es el de la multimillonaria planta para convertir en GNL y exportar por barco el gas de Vaca Muerta. Si bien el presidente de YPF no largó prenda y sigue diciendo que la locación estará entre Bahía y algún punto de la costa rionegrina, me animo a decirte que le pongas todas las fichas al puerto local.

--El otro día me dijiste que incluso ya había un sitio elegido.

--Exacto, el área que se le había concesionado a Vale para la exportación de potasio, junto a la termoeléctrica.

--El otro tema es el de Profertil.

--Sí. Se vienen tiempos de definiciones y a YPF se le acaba la paciencia porque sus socios canadienses no quieren invertir en la segunda planta.

--En la petrolera nacional dicen que el negocio cierra por todos lados, ¿no?

--Sí. Está el gas, el mercado interno y una creciente necesidad de fertilizantes en el exterior, por eso no se descarta que la petrolera nacional la haga por su cuenta. Si bien hay acuerdos de confidencialidad que no permiten conocer más detalles, la cosa viene muy bien para Bahía con YPF. A fin de año tendremos novedades, sobre todo de la gran planta de licuefacción.

--Bueno, ¿qué más tenés? ¿Alguna novedad comercial?

--Inauguraciones. El martes se viene la apertura de Balbi Home en Chiclana al 200, un paseo de compras con decoración, telas y bazar, y el viernes abrió la parrilla del Mity Market, en Alsina al 300, mientras que la de la ruta, frente al Cholo, sería para fines de noviembre.

--¿Ninguna otra inversión? Alguna primicia debés tener.

--Ok. Algo tengo. Una nueva alternativa gastronómica para Alem, muy cerca de donde están las cervecerías más afamadas.

--Así me gusta. Metele nomás.

--En Caronti y Alem se agrega ahora un american food. En este caso, el propietario de esa vivienda, en lugar de venderla para que hagan edificio o un comercio, se asoció con otro Pablo para hacer este nuevo emprendimiento.

--Buen dato. Contame más.

--El menú girará en torno a las ribs, tipo el conocido restaurante Kansas de Buenos Aires. Tiene una terraza muy linda y con un local para 300 personas que podrán disfrutar muy buenos vinos, provisto de una hermosa cava con las mejores etiquetas.

--No se te pasa una, amigo. Sigamos con más novedades.

--Pasó la inauguración de Aerovía, la estación de YPF y en diciembre Shell inaugura la primera parte de la estación Orbe, en Láinez e Indiada.

--¿Alguna obra pública?

--Tengo una confirmación. El 21 de octubre será la apertura de sobres para la licitación del ensanche de la avenida 14 de Julio. En realidad son tres licitaciones, una para el asfalto, otra para la iluminación y la restante para lo que es hormigón, dársenas, etc.

--Tremenda obra.

--Sí, y tengo otra buena noticia.

--¿A ver?

--Finalmente se destrabó con Vialidad Provincial el tema del semáforo de Alfonsín y Tres Sargentos. La Muni recibió el visto bueno y esta semana empiezan las obras para la semaforización en ese cruce más que complejo.

--Bueno, creo que ya es bastante por venir de un feriado y, además, se hizo tarde. ¿Levantamos campamento?

--Dale, ya es hora del prender el fuego. Nos vemos en una semana.

--Chau. Hasta el domingo que viene y un beso al cielo al querido “Capocha” Alaniz.