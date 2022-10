Sociedad Sportiva sumó otra derrota y se enfoca en la despedida ante Sporting

En su penúltima presentación en el torneo, Sociedad Sportiva cayó este sábado ante Old Lions (Santiago del Estero) por 50 a 24, en juego válido por la quinta fecha del Torneo del Interior B.

El partido correspondió a la zona 6, en la que Córdoba Athletic (Córdoba) le ganó a Sporting (Mar del Plata) por 29 a 22, aseguró el Nº1 del grupo y se clasificó al repechaje.

Al cabo del primer tiempo ganaba el conjunto santiagueño por 31 a 10, en un partido en el que Sportiva jugó con mucha movilidad, manteniendo pelota viva la mayor parte del tiempo ya que el uso del pie quedó condicionado por un fuerte viento.

Lions abrió la cuenta con un try al minuto, aunque Las Palomas lo igualaron a los 4m. con try del medio scrum Rafael Larrañaga. Quien respondió con un nuevo try atacando por sorpresa por el ciego tras un scrum, para dejar el marcador 12-10 (arriba el local) a los 21m.

Pero en esa propuesta de arriesgar, Lions leyó los espacios que la defensa bahiense dejó a lo ancho y explotó también la velocidad y sorpresa con el juego abierto. Así llegó al try que puso el marcador 17-10 a los 29m y que se había iniciado en situación defensiva dentro de las 22 propias.

Buen desempeño del scrum bahiense en esa primera parte con Santiago Salvatori como hooker y después con Tomás Inchausti traccionado en la salida de la formación. Sin embargo, con el correr de los minutos la indisciplina comenzó a pasar factura.

De una amarilla a Francisco Cantalejos a los 36m surgió un nuevo try santiagueño (24-10) y, tras recuperar la pelota en la salida bahiense luego de ese try, llegó otro más para lograr una buena ventaja de cara al complemento.

En el que el XV bahiense, dirigido en esta oportunidad por Martín Cisneros y Gonzalo García Pereyra, mantuvo la iniciativa en la segunda etapa, con idéntica propuesta. Pero volvió a condicionarse con nuevas amarillas (Juan Martín Cagiao a los 52m y Santiago Salvatori a los 65m.) y hasta una expulsión (Juan Pablo Martínez, a los 70m.).

Old Lions comenzó dominó el scrum tres nuevos tries para poner cifras definitivas. En el XV bahiense sumaron dos tries más Manuel Santos (a los 56m.) y Patricio Cantalejos (74m.).

El próximo sábado Sociedad Sportiva le pondrá cierre a su participación frente a Sporting en La Carrindanga.

Posiciones: 1º) Córdoba Athletic, 22; 2º) Old Lions, 13; 3º) Sporting, 9 y 4º) Sociedad Sportiva, 1.

(Noticia en desarrollo)