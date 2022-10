Se presenta Maitena Vázquez, la segunda bahiense en jugar la Liga Nacional

Por Mauro Giovannini

Desde hoy, el nombre de Josefina Torruella dejará de ser el único en el apartado "bahienses que jugaron la Liga Nacional Femenina de básquetbol".

El debut de Ameghino de Villa María, a las 19 ante Olímpico de La Banda, también significará la presentación oficial en el nivel más alto para Maitena Vázquez.

La jugadora formada en Barracas Central y Pacífico, con paso por El Nacional, llegó como refuerzo y será una de las conductoras del equipo cordobés que integrará la Conferencia Norte en la novena edición de la LNFB.

"Estoy muy contenta, marcha todo súper bien y tengo muchas ganas de arrancar a jugar. Ahora pienso en aprovechar esta oportunidad y tratar de disfrutar", le dijo a La Nueva. en las horas previas al inicio de la competencia.

La Norte contará también con Instituto de Córdoba, Montmartre de Catamarca, Quimsa de Santiago del Estero y Riachuelo de La Rioja. Mientras que en la Sur competirán los cuatro equipos capitalinos (Berazategui, Ferro, Obras y Unión Florida) junto a Pacífico de Neuquén y Rocamora de Concepción del Uruguay.

El plantel de Ameghino que afrontará la Liga Nacional 2022-2023

"Intentaremos llegar lo más lejos posible; estamos todos muy entusiasmados en el plantel y en el club. Somos un equipo joven, así que la idea es mover rápido la bola, ser intensas y correr mucho", comentó la exjugadora de Basilia Basket Potenza (serie B italiana) y Montmartre de Catamarca (Federal, junto a Paloma Vecchi).

"Italia fue una linda experiencia. Fue algo nuevo, me costó, más que nada por el idioma, pero sumó y más adelante me gustaría volver", reconoció.

"En El Nacional entrené a full y pude jugar unos partidos hasta que me salió esto de Ameghino. Vivi (Albizu) y las chicas me abrieron las puertas del club sabiendo que si me surgía alguna posibilidad afuera me iba a ir", declaró.

Maite arrancó a jugar a los seis años en Barracas, de la mano de Gabriel Mérida. Casualmente, en el club de calle Thompson estaba por aquel entonces Torruella (coincidieron entre 2010 y 2013). La otra coincidencia es que Josefina usó la camiseta número 4 cuando jugó la Liga para Ameghino, el mismo que el elegido por Vázquez para esta temporada 2022/2023.

Hoy, Jose se encuentra disputando la Liga Femenina 2 de España con Raca Granada.

Barracas 2012: abajo, a la izquierda, Torruella; y tercera, Maite

"Me encantaría seguir en este nivel. Sé que soy chica; ojalá pueda permanecer por muchos años. Hoy mi vida es el básquet. Sé que tengo que estudiar y sé que voy a estudiar, pero este año me dedicaré a jugar porque tengo el apoyo de mi familia; si no fuera por ellos no estaría acá", señaló.

Luego de tres años, la Liga vuelve a su formato tradicional, con casi cinco meses de competencia entre hoy y marzo, con un breve receso para las fiestas de fin de año.

"Este formato significa dejar muchas cosas de lado, como por ejemplo el estudio. Ahora le voy a meter a full al básquet y el año que viene veré cómo hago con la universidad", sostuvo la bahiense, quien empezó a cursar este año la carrera de Licenciatura en Organización Industrial en la UTN pero su pasión por el baloncesto dejaron en stand-by su presente académico.

Torruella con la camiseta 4 de Ameghino, el mismo número que eligió Vázquez

Equipo completo de Las Leonas, como se las conoce:

2 - Camila Peri (ala pivote, 22 años)

4 - Maitena Vázquez (base, 18)

5 - Paloma Bonzi (ala pivote, 19)

6 - Violeta Maggi (alera, 18)

7 - Maira Perren (pivote, 24)

8 - Valentina Salas (pivote, 17)

9 - Camila Lignac (base, 20)

10 - Aylén Valdez (alera, 26)

11 - Paloma Niz (escolta, 23)

13 - Sofía Bravo (escolta, 15)

14 - Victoria Sugrañes (base, 23)

17 - Lara Fernández (alera, 14)

25 - Josefina Zeballos (escolta, 19)

DT - Ramiro Ortiz

Fixture de Ameghino

29/10 - Ameghino vs. Olímpico

30/10 - Ameghino vs. Quimsa

6/11 - Ameghino vs. Instituto

12/11 - Montmartre vs. Ameghino

13/11 - Riachuelo vs. Ameghino

19/11 - Ameghino vs. Montmartre

20/11 - Ameghino vs. Riachuelo

26/11 - Olímpico vs. Ameghino

27/11 - Quimsa vs. Ameghino

4/12 - Instituto vs. Ameghino

11/12 - Ameghino vs. Instituto

14/1 - Ameghino vs. Olímpico

15/1 - Ameghino vs. Quimsa

21/1 - Riachuelo vs. Ameghino

22/1 - Montmartre vs. Ameghino

29/1 - Instituto vs. Ameghino

4/2 - Olímpico vs. Ameghino

5/2 - Quimsa vs. Ameghino

11/2 - Ameghino vs. Montmartre

12/2 - Ameghino vs. Riachuelo

Más datos

Una casa sudamericana. Maitena comparte hogar en Villa María con la paraguaya Paloma Niz, la boliviana Valentina Salas y Camila Lignac.

La primera. La historia contemporánea del básquet nacional comenzó hace nueve temporadas con la Liga. En ese sentido, Josefina Torruella se erigió en 2017 en la primera bahiense en dicha competencia. La perimetral tuvo su segunda experiencia en Ameghino, en 2018. En su primera incursión jugó todos los partidos (10), promediando 8,3 puntos, 2,6 rebotes, 1,9 asistencias y 1,1 recuperos en 25,3 minutos; mientras que en Villa María, hasta una lesión de rodilla, jugó 9 encuentros, con 6,9 puntos, 1,9 recobres, 1,4 pases gol y 21,5 minutos por partido.

El caso Carcas. El último antecedente cercano remite a Ana Liz Carcas, actual jugadora de Estrella. Sin embargo, la base nació en San Fernando del Valle de Catamarca y vino en 2009 a nuestra ciudad. Disputó la última Liga con Catamarca Básquet.

Formato. Cada equipo disputará un total de 20 partidos en una etapa regular pautada para culminar el domingo 12 de febrero de 2023. Luego será el turno de los playoffs (con una instancia de play-in), semifinales, final de conferencia y la gran definición por el campeonato. Los campeones de conferencia se medirán en una serie de 5 juegos con el anhelo de quedarse con el gran trofeo de temporada.

Premio extra. Los dos mejores cuadros de cada conferencia accederán a un Final 4 a jugarse los días 17 y 18 de diciembre y con el ganador obteniendo la clasificación directa a la Liga Sudamericana 2023.