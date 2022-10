Moro y Lusarreta, exponentes bahienses en el mismo equipo y en lo más alto del deporte

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Después de algunas temporadas, con alguna ocasional coincidencia en CASI, este año el rugby de nuestra ciudad repitió la participación de dos bahienses que, como compañeros de equipo, jugaron el torneo superior de Buenos Aires. El tercera línea Joaquín Moro y el hooker Francisco Lusarreta compartieron más de una vez el XV titular en Belgrano Athletic, club que finalizó 6º en el Top 13 de primera división. Una temporada con matices, pero con la certeza de ser parte de una de las instituciones más importantes del rugby y del deporte argentino.

"En lo colectivo no cumplimos el objetivo que nos planteamos, que era entrar dentro de los cuatro primeros para pelar el título. Fue un año irregular en el que se nos escaparon varios partidos, que no supimos definir y en el que tuvimos cosas para ajustar en el final. Este torneo no te deja aflojar", expresó Moro a modo de balance.

"Sufrimos muchas bajas de jugadores importantes. Presentamos un equipo que fue cambiando su estilo y también de nombres, lo que hizo que se genere esa irregularidad. Pero dimos una muestra de lo que queremos lograr de acá en adelante con un equipo joven: ganar el torneo", afirmó "Tito", quien este año tuvo presencias como "8".

"En lo personal el balance tampoco fue positivo. Tuve tres lesiones y tres meses afuera, en total. Dos desgarros seguidos en el mismo lugar, por apurarme a volver y no haber hecho una buena recuperación. Por la ansiedad de estar y aportar lo que uno puede, no terminó saliendo bien y me perdí otro mes. Después sufrí otra lesión que terminó en fractura de dedo y en una operación.

Pero contento por estar jugando en la Primera del club, que es en lo personal un logro muy lindo. Estoy bastante consolidado en el plantel, los entrenadores me dieron la confianza", dijo Joaquín, de 21 años.

Moro también analizó la llegada al plantel superior de Francisco Lusarreta.

"Comenzó jugando en el tercer equipo (Preintermedia). Pero como siempre fue un pibe que le metió y tuvo en claro lo que quiso, llegó a Primera. Lo conozco de Bahía desde muy chico porque somos de la misma camada. Nos hemos enfrentado en las juveniles, él por Universitario y yo por Argentino. Además pasamos por el Centro de la URS, importante porque te prepara para todas las instancias que te toquen en el rugby. Pancho tuvo en Belgrano una oportunidad y por su sacrificio se le hizo el espacio para debutar. En su primer partido la rompió y luego estuvo a la altura en cada fecha. Hoy es un jugador importante en el plantel, se ganó el puesto", afirmó.

Por otra parte, Moro contó que tomó una decisión respecto a nuevas convocatorias para Argentina XV.

"A principios de año tomé la decisión personal de apartarme de lo que es el sistema UAR para priorizar el estudio y ese futuro al que apuesto. Se me hizo complejo entrenar al nivel y estar al nivel de lo que es un rugby casi profesional. Sostenerme ahí y al mismo tiempo estudiar Medicina, se me dificultó. Tomé la decisión de dar un paso al costado. Obviamente no lo tomo como el fin de mi carrera deportiva (en selecciones nacionales) pero en este momento quiero priorizar el club y mis estudios. Si el día de mañana vuelvo a tener la oportunidad de volver a estar en un seleccionado, dejaré las puertas abiertas", dijo.

“Vine a estudiar y a jugar”

Francisco Lusarreta (cumplirá 21 años el lunes venidero) es otro talento surgido del rugby bahiense, que fue cumpliendo etapas hasta alcanzar el plantel superior. Tal vez más pronto de lo imaginado, teniendo en cuenta que lo promovieron aún siendo juvenil.

"Hay un laburo muy grande detrás del hecho de llegar a Primera de un club del Top 13. Hay que pasar por la Preintermedia y la Intermedia... Pero jugar en Primera fue a lo que vine a Buenos Aires, concretamente a Belgrano. Tengo un amigo que jugó ahí y siempre me sentí identificado con el estilo del equipo, que es el tema del scrum, de imponer siempre el físico y jugar un rugby muy fuerte", contó Pancho, quien dejó Universitario para iniciar este desafío justo en 2020.

"Es la mejor institución que pude haber elegido. Es un club grande. Y si no es el más grande de la Argentina, está ahí nomás. Tiene muy buena calidez de personas", agregó.

"Vine a estudiar y a jugar. Si no fuera por el rugby me hubiera quedado estudiando Derecho en Bahía y jugando en Universitario. Pero quise venir a probar suerte en Buenos Aires. Cuando llegué, en 2020, pude entrenar un par de semanas pero me agarró la pandemia. Luego volví en 2021 a cumplir mi último año de juveniles. Pero en Belgrano me llamaron para que integre el plantel superior. Jugué en Preintermedia B, luego pasé a la Preintermedia A y a fines de 2021 llegué a jugar los playoffs con Preintermedia B y salimos campeones. Arranqué el 2022 en Pre A y se fueron dando circunstancias para lograr el debut en Primera", recordó.

Que, como titular, se dio frente a CASI, en agosto pasado y tras algunas presencias previas de suplente.

"El torneo tiene esa exigencia. En los entrenamientos individuales y en la exigencia que tiene dentro de la cancha. Por ejemplo en uno de los últimos partidos enfrentamos a Hindú y enfrente estuvieron Tito Díaz Bonilla y el Cumpa Herrera que venían de Europa. Y acá no es que hacen una mega diferencia", explicó.

La presencia de "Tito" Moro le facilitó la inserción en el plantel superior.

"Es un amigo. Justo se había lesionado y se dio que volvimos a la titularidad cuando me tocó debutar. Fue muy lindo. Cada vez que nos toca compartir equipo es una alegría enorme. Siento que juego con un amigo", expresó.

La campaña con Belgrano en el Top 13 dejó sabor a poco.

"El sexto lugar no era lo esperado, queríamos entrar a playoffs. Pero hay mucha confianza en el equipo para la próxima temporada, para tratar de intentarlo nuevamente y salir campeones. Ahora tenemos libre hasta noviembre. Tenemos una planificación de gimnasio que nos manda Santiago Zabaloy (NdR: preparador físico bahiense que trabaja para Belgrano). En noviembre volveremos con el gimnasio y en diciembre con una postemporada individual. Que casi siempre se basa en tres días de gimnasio y dos de aeróbico, hasta volver al entrenamiento grupal en la primera semana de febrero", adelantó.

También remarcó la importancia de las herramientas logradas en el Centro de Desarrollo URS.

"Siempre le digo a los chicos de Bahía que es muy importante pasar por el Centro, de la mano de Fabián Fornetti y Guillermo Vila. Te da resultados. Yo aprendí miles de cosas, como hacer un pase de zepelin hacia la izquierda hasta mejorar la velocidad, los hábitos del juego, el line, el tackle, las posturas, la técnica de correr", concluyó.

Top 13: las semifinales

Hindú, el mejor equipo de la fase regular, y CUBA, el campeón vigente, se enfrentarán este sábado en la primera semifinal del Top 13 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Será a las 16.10, en cancha del CASI, con televisación de ESPN 2.

La segunda semifinal va el domingo y la protagonizarán Newman y el San Isidro Club (SIC) en el mismo horario y en el mismo escenario.

Hindú, semifinalista el año pasado, fue el mejor de la tabla general, sólo perdió dos veces en 2022 y llega con una serie de 12 triunfos consecutivos. Solo fue superado por el SIC (25-12) y Belgrano (33-27).

CUBA, por su parte, terminó en el cuarto lugar, igual que en 2021 cuando se coronó campeón tras vencer a Newman y al SIC. Sufrió ocho derrotas esta temporada, dos de ellas ante Hindú (15-6 y 24-15), equipo al que no logra vencer desde 2019, lapso en el que se enfrentaron cinco veces.