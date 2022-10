Julia Roberts cumple 55 años: dónde se pueden ver sus cinco mejores películas

Con más de tres décadas de carrera, Julia Roberts festeja 55 años a semanas de concretar su regreso a la pantalla grande con una comedia romántica, el género en el que más se ha lucido.

Ganadora del premio Oscar a la Mejor actriz; de tres Globos de Oro en las categorías Mejor actriz en drama, Mejor actriz en comedia o musical y Mejor actriz de reparto; un BAFTA a la mejor actriz; y un premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista, su paso por la pantalla grande no ha pasado desapercibido.

A continuación, una selección de sus mejores trabajos y dónde encontrarlos.

La boda de mi mejor amigo (1997), disponible en HBO Max

En la comedia de P. J. Hogan, Julia se pone en la piel de Julianne Potter, una mujer que pasó toda su vida enamorada de Michael O'Neal (Dermot Mulroney), su mejor amigo, y hará todo lo que esté a su alcance para impedir su boda con la encantadora Kimberly Wallace (Cameron Díaz). Y este plan, contará con la complicidad de su amigo George (Rupert Everett).

Un lugar llamado Notting Hill (1999), disponible en Netflix

Bajo la dirección de Roger Michell, Julia se puso en la piel de Ana Scott, una famosa actriz a la que le cambia la vida luego de conocer a William Thacker (Hugh Grant), el dueño de una librería en el barrio londinense de Notting Hill. Ese encuentro les demostrará que pueden encontrar el amor donde menos lo esperaban, pero las consecuencias de la exposición no serán sencillas.

Erin Brockovich, una mujer audaz (2000), disponible en HBO Max

Este proyecto marcó un cambio en su carrera y le valió un Oscar a la Mejor actriz, un Globo de Oro, un Bafta y un premio del Sindicato de Actores. Basada en una historia real, Julia interpretó a una madre soltera que lucha contra una poderosa corporación para ayudar a los vecinos de su pueblo.

Comer, rezar, amar (2010), disponible en Netflix

Se trata de una película basada en la novela biográfica de Elizabeth Gilbert, en la que Roberts se pone en la piel de una mujer que luego de un difícil divorcio, aborda un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero para conocer qué es lo que realmente quiere para su vida. Dirigida por Ryan Murphy, completa su elenco con Javier Bardem, James Franco y Viola Davis, entre otros.

Pasaje al paraíso (2022), disponible en salas de cine

Este año Roberts volvió a la pantalla con una comedia romántica, de la mano de George Clooney. "No era solo cuestión de encontrar un buen material, también entraba en la ecuación el horario de trabajo de mi marido y el horario escolar de los niños y las vacaciones de verano. No era solo ‘quiero hacer esto’. Me siento orgullosa de estar en casa con mi familia y considerarme un ama de casa", contó con orgullo. "Pero a medida que mis hijos crecen, sobre todo mi hija, tengo la responsabilidad de demostrarles que puedo ser creativa y es algo importante para mí", completó. Con personajes más maduros, los actores interpretan a una pareja que viaja a Bali para impedir que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse. (NA)