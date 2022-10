La carta de despedida que escribió Paolo Quinteros

El entrerriano Paolo Quinteros, a los 43 años, decidió ponerle fin a su carrera como basquetbolista profesional, tras 24 temporadas.

Todo un referente de la Liga Nacional, el tirador también jugó en España y la selección argentina.

A modo de despedida, Paolo escribió la siguiente carta:

"Nos conocimos allá cuando tenía 5 años, fue amor a primera vista, me acompañaste incondicionalmente hasta hoy, que decidí soltarte la mano, no fue fácil tomar la decisión, después de tantos años juntos, pero era necesaria para poder empezar a vivir la otra vida, como siempre la llame, ahí me esperan cosas nuevas, nuevas responsabilidades, constituir la familia que viene en camino.

"Quiero que sepas que en todos estos años que han pasado, siempre lo he dado todo, he intentado ser el mejor jugador que he podido, predicar con el ejemplo y siempre tratando de dejar una buena imagen dentro y fuera de las canchas, ya no tengo más nada por darte, me he quedado vacío.

"Quiero agradecerte por todo lo que me diste, lo que me enseñaste, por las alegrías y tristezas, esos momentos únicos que jamás voy a olvidar. Sé que me diste mucho más de lo que te di y por eso voy a estar agradecido de por vida.

"También quiero agradecer a mi familia, que siempre me acompañó incondicionalmente en todo momento, a Nino Burgan mi agente, sin él no hubiese llegado hasta donde llegue, me enseñó a valorar la palabra y la ética de trabajo, mi pareja Astrid que siempre estuvo a mi lado, apoyándome, bancándose mi malestar en cada derrota, a mis amigos, los incondicionales que también estuvieron y están siempre en las buenas y las malas, a cada uno de los entrenadores que tuve en toda mi carrera, a mis compañeros que compartí equipo, a mis rivales, a los árbitros, a cada club que integré, sus dirigentes, trabajadores, socios, simpatizantes, periodistas y a cada amante de mi querido y apasionante deporte.

"Y como dice una canción: 'todo tiene un final todo termina'. Hasta siempre amor a primera vista".