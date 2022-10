Age of Mythology está de regreso

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay una frase que han escuchado varias veces salir de mi boca, es "la nostalgia vende". Microsoft Games sobrevive al paso del tiempo agarrándose de esta premisa y dándonos remaster y nuevas versiones de títulos clásicos, como lo es Age Of Empires, juegazo que en estos momentos se encuentra disputando la Red Bull Wololo Legacy.

Age Of Mythology llega al 2022 con un maravilloso trailer que no nos va a contar nada, pero que con la premisa de la nostalgia vende, vamos a entender todo y no vamos a poder contener la emoción por este maravilloso título.Si bien todavía no tenemos fecha de lanzamiento anunciada lo que si sabemos, como era de esperarse, es que esté directamente disponible mediante Game Pass.

Este juego que nace como un spin-off de Age Of Empires ya tuvo su nueva versión en HD llamada Extended Edition durante la primera mitad del 2014, en la cual ya se podían ver mejoras significativas al apartado visual y sonoro.