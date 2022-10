Alberto Fernández: “Es incomprensible que los jueces no paguen Impuesto a las Ganancias”

El presidente Alberto Fernández analizó la coyuntura argentina este miércoles en una entrevista radial y en ese contexto consideró “incomprensible” que los jueces no paguen Impuesto a las Ganancias y reivindicó su gestión en materia económica.

Fernández afirmó que los salarios de los empleados formales hoy “le ganan a la inflación” y aseguró que “desde Néstor Kirchner, la Argentina no tuvo nunca tres años de crecimiento de PBI consecutivos”, como ocurrió en su gobierno.

Consultado en El Destape Radio sobre la eventual inclusión de un artículo en el proyecto de ley de Presupuesto que pretende gravar con el Impuesto a las Ganancias las remuneraciones de los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Fernández analizó: “Es incomprensible [que los magistrados no paguen el impuesto], porque además el efecto no es solamente en los jueces. Yo soy hijo de un juez y los sueldos antes eran mucho más deprimidos. Los sueldos de ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía para funcionar hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. Un juez de Cámara hoy debe debe estar ganando un millón de pesos y un diputado 300 mil. Yo gano poco más de 500 mil y pago ganancias, pago todo”.

Tras ello, se quejó: “Ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice que esto un ataque a la Justicia o se hace por Cristina, pero no tiene nada que ver. Es una cuestión de estricta justicia”.

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre le humor social en el marco de la crisis económica actual y el alza sostenida de los precios, el jefe de Estado contestó: “La gente está muy afectada por dos cosas: primero, nosotros recuperamos empleo y con salarios más deprimidos que los que existían en el 2015 (...) Ahora, nosotros iniciamos una política a través de las paritarias, donde lo que planteamos es que el salario le gane a la inflación. Cuando vos mirás el empleo formal, efectivamente los salarios le ganan a la inflación, el problema es que partieron de muy abajo”.

La afirmación de Fernández motivó la participación del entrevistador, que lo corrigió: “En estos últimos tres o cuatro meses, no. Los salarios estuvieron por debajo de la inflación”. Entonces, el mandatario aseguró: “No, si se están discutiendo. Están todas las paritarias abiertas”. (La Nación)