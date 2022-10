Arquitectura sustentable: estudiantes de la UNS se destacaron en un concurso internacional

Tres estudiantes de la carrera de arquitectura de la UNS, Gerardo Andrés Zublin, Sebastián Antonio Loglen y Franco Alberto Silva con la guía y el acompañamiento del profesor tutor, Pablo Martínez Goyeneche lograron pasar una primera instancia de selección en el concurso Madera XXI, organizado por Corma (una Asociación de la madera en Chile) que cada año hace este tipo de eventos para presentar distintas propuestas de desarrollo en madera, es decir un desarrollo alternativo de la construcción, más sustentable.

Este concurso no solo se enfoca en el ámbito de la Arquitectura sino que abre la postulación a Innovación en tecnología, Ingeniería y Diseño de interiores.

El proyecto tuvo gran repercusión y si bien no fue seleccionado entre los primeros significó un importante reconocimiento para este equipo. Los alumnos ya han participado en varios concursos de esta índole como el el Hábitats Emergentes 2020, pero es la primera vez que lo hacían en este concurso de talla internacional.

La temática de este año se enfocó en microradicaciones, es decir, vivienda a escala barrial, pero con el agregado de que el concursante debía participar en lo posible en la trama urbana de Santiago de Chile, una ciudad que tuvo muchas reestructuraciones por diversas cuestiones, entre ellas por razones políticas.

Gerardo Zublin contó como vivieron la enriquecedora experiencia.

"Nos enteramos el año pasado de que existía este concurso y este año pasamos una instancia que es la de la selección y luego a votación del público. Fue un montón porque estábamos participando por gusto y nos llevamos una sorpresa", dijo.

¿En qué consistió el proyecto? En su región sur Santiago de Chile no tiene desarrollo de espacios verdes o son escasos y no hay conexión con espacios verdes entre distintas comunas. Todo sistema de vinculación vehicular y peatonal es en el centro. Carecen de conexiones transversales entre comunas (barrios). Al no tener medios físicos para transitar se reduce la calidad del espacio y la calidad de vida del residente. Hay mucha gente y pocos parques públicos de calidad.

Los estudiantes propusieron levantar en altura tres niveles, liberar la planta baja y formar pasajes en algunas de las manzanas en ciertas zonas.

"La idea era lograr microrregiones en cada una de las comunas, oasis urbanos en medio de cada una de las manzanas. Pasajes grandes abiertos en medio de una trama tan densa", destacó.

"Este esquema lo replicamos cada cierto numero de manzanas formando un ecosistema en que se conectan entre sí y permiten airear esas zonas pero sin eliminar viviendas y evitando que migren los residentes", comentó.

¿Por qué en madera?

La madera es el único material de construcción cuyo uso ayuda a reducir el CO2 de la atmósfera, contribuyendo de esta manera a mitigar el cambio climático. Esto la convierte en la alternativa constructiva con la más baja huella de carbono.

Por medio de la fotosíntesis, los árboles absorben a lo largo de su vida grandes cantidades de dióxido de carbono. Este queda fijado en sus paredes celulares y puede llegar a representar la mitad del peso seco de un árbol. Así, por ejemplo, en una tonelada de pino silvestre ‒de donde se obtienen 500 kilos de madera seca‒, el carbono acumulado alcanza los 250 kilos. Esto equivale a decir que dicho árbol secuestró de la atmósfera 915 kilos de dióxido de carbono.

Las plantaciones forestales contribuyen significativamente a la reducción de los gases de efecto invernadero, puesto que los árboles en etapa de crecimiento tienen mayor capacidad para capturar carbono que los ejemplares maduros.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto o sobre el concurso: https://www.madera21.cl/concursos/project-view/acupuntura-urbana/