Macri en la presentación de su segundo libro: "El discurso progre, cínico, no me lo banco más"

Mientras sobrevuela la incógnita sobre si finalmente será o no candidato el próximo año, el expresidente Mauricio Macri presentó esta tarde su segundo libro, “Para qué”, en el predio de La Rural de Palermo, ante militantes del PRO y exfuncionarios de su gestión .

"Se siente, se siente, Mauricio Presidente", arengaron los seguidores que se congregaron tras las vallas para saludar a Macri, quien llegó al predio acompañado por su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.

En el salón de la presentación ya lo aguardaban el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; su excandidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus exfuncionarios, como Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, entre otros.

En diálogo con Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación, el exmandatario dejó definiciones con fuerte tono electoral.

En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.

“La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al 0. Nos vamos a sacar de encima a Biro (Pablo, secretario General de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla", cuestionó

Y agregó: "No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”.

“Confieso que esos tipos me hacen calentar. Son tantos años de que nos corran con el Estado y los únicos que se salvaron con el Estado son ellos. Basta de robarle el futuro a la gente”, arengó Macri.

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó. (Infobae y NA)

Noticia en desarrollo