Largas colas y muchas dudas: comenzó en Bahía la inscripción para el bono del Gobierno

Casi una cuadra de cola. El centro de la ciudad se vio sorprendido hoy por la presencia de cientos de personas que, desde muy temprano, se encuentran haciendo cola en la oficina de la Anses de calle Brown para inscribirse para recibir el denominado refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, conocido como el bono de 45 mil pesos.

Como está ocurriendo en varios puntos del país, personas de todas las edades -algunas de ellas, acompañadas de sus pequeños- esperan pacientemente fuera de la oficina del ente a la espera de ser atendidas. La cola, que comienza sobre calle Brown, da vuelta en la esquina de Donado y avanza durante varios metros. Muchas de quienes pacientemente aguardan, están allí desde muy temprano; algunos que llegaron sobre las 8, dos horas más tarde todavía no habían llegado a la esquina. Había gente esperando desde la madrugada.

La cantidad de gente es mucha; sin ir más lejos, es muy difícil caminar por alguna de estas dos veredas, por lo que los transeúntes terminan avanzando por los carriles exclusivos para colectivos. Hay unas 200 personas en forma constante esperando que alguien les dé respuestas; la mitad de ellas lo hace al rayo del sol. Para las respuestas deberán esperar un poco más.

A cada rato, algún empleado del Anses pasa preguntando si alguno de todos los que están esperando, es beneficiario de algún plan social: ese es el primer corte. Desde el principio, el gobierno nacional había aclarado que los 45 mil pesos pagaderos en dos cuotas no iban a ser accesibles para quienes percibieran planes, lo mismo que para los que tuvieran una obra social o prepaga. Se entendía que esto último era para evitar que personas que trabajan en negro, aprovecharan la disposición para conseguir un plus de fin de año.

Después, con el correr de las horas y los días, se fueron sumando nuevos requisitos.

Quienes están haciendo pacientemente la cola tienen otros problemas, más allá de necesitar ese dinero. Hay de todo: muchos dicen que quisieron inscribirse a través de la página de la Anses, pero no pudieron; otros, que les figuran propiedades que no tienen; muchos van a preguntar por la situación de algún familiar y algunos, claro está, van a ver qué pasa, a tirarse el lance.

“No cobro ningún plan, ni tengo trabajo; estoy separada y mi exmarido no me pasa plata. Necesito que me ayuden. Una quiere trabajar, pero todo lo que te ofrecen es en negro y por dos o tres meses”, señalaba una mujer que esperaba hacía ya dos horas al sol.

“Tienen que dar una ayuda -reclamaba otra-. La plata no alcanza para nada”.

Algunos se quejaban por la gestión a través de la web, entendiendo que los datos no están actualizados. Una tercera mujer quería saber qué pasaba con el entrecruzamiento de datos que el propio gobierno había anunciado, para evitar errores.

“Me figura que tengo una casa... Apenas tengo una bicicleta. Que me digan por qué no puedo inscribirme”, reclamaba.

Desde el Anses de Bahía Blanca, ya se esperaba que este lunes iba a ser un día complicado. Más allá de los turnos que normalmente se dan para atender a la gente -que hoy realizaba una cola aparte, hacia la calle O' Higgins-, sabían que el comienzo de la inscripción para el bono iba a traer mucha gente con dudas, consultas y reclamos. Y también entienden que no es algo que solo vaya a pasar en la jornada de hoy.

De acuerdo a lo informado en la página del organismo de previsión social, la inscripción para acceder al Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos se puede hacer en forma presencial en cualquiera de las oficinas y sin turno previo.

También se puede realizar en los operativos móviles y de forma virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El bono, cuya primera parte de 22.500 pesos comenzará a cobrarse el 14 de noviembre próximo, está destinado a personas de entre 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal.

Desde la Anses, a través de esta página, se confirmó que podrán inscribirse aquellas personas que no tengan trabajo registrado -es decir, en en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales-; y también aquellas que perciban jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas, tanto nacionales como provinciales y municipales.

Sin embargo, no podrán acceder al beneficio aquellos que cuenten con algún plan social, como la Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Beca Progresar o Asignación por Embarazo para Protección Social.

Tampoco podrán hacerlo quienes perciban programas sociales -nacionales, provinciales o municipales-, o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Además, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir, no podrán tener registrado a su nombre rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad; tampoco deberán ser dueños de inmuebles; tener consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses; plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, o acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses.

Tampoco deberán registrar compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, ni contar con obra social o prepaga.

Desde la Anses también se aclaró que en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.