"Rosales Cardio Seguro" capacita en escuelas y entidades locales

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Data de 2016 y continuará en el tiempo, el programa de "Rosales Cardio Seguro" que se inició en conjunto con la Secretaría de Salud y es llevado adelante por el área de Protección Ciudadana y Medioambiente.

Este año, se hizo especial hincapié en llevar la capacitación hacia los alumnos del nivel Secundario, el Centro de Educación Física y el personal del Municipio, además de instituciones intermedias.

"Hasta el 2015 casi no se hablaba del tema o era una reanimación cardiopulmonar común, con masajes, compresiones y boca a boca. A partir de ese entonces, a nivel mundial, hubo un cambio muy importante, un corte definitivo, donde la sociedad empezó a tomar conciencia", dijo el titular de la dirección municipal a cargo de los encuentros, Carlos Montero.

"Básicamente, a través de estudios que se fueron realizando cada 5 años, la Organización Mundial de la Salud evaluó la cantidad de muertes que se registraban en el mundo por paro cardiorespiratorio. Por aquel entonces, se empezó a detectar que uno de los temas era que la gente no intervenía, por diferentes motivos. Y la barrera más importante, en este sentido, era el boca a boca".

"Esto producía pudor. Además la persona podía tener sangre en la boca o alguna enfermedad, entonces la gente tenía temor y no intervenía porque se producía una barrera, salvo los equipos de salud que usan máscaras tipo pocket o bolsas de aire, que le permiten hacer el masaje por un lado y la insuflación de aire con esos dispositivos, por otro", explicó.

"Entonces nació el RCP en Lego que es para gente que no tiene conocimiento y no para los Bomberos ni personal de Salud. Hay que seguir pasos, como por ejemplo establecer un lugar seguro y evaluar el estado de la persona; si no responde, observar si respira con la elevación del tórax, y luego, si no respira, hacer masajes".

Montero dijo que fue así que creció mucho la intervención de la gente ante los paros cardiorespiratorios, lo que también cambió el nombre por muerte súbita.

"Esto va en aumento y le puede pasar a cualquiera. Contrariamente a lo que se pensaba, que afectaba a personas fumadoras o con enfermedades preexistentes, se detectaron muertes súbitas en personas sanas, jóvenes, sin enfermedades".

"Todo resultó en un cambio muy importante. En las capacitaciones también hablamos del DEA (Desfribiladores Externos Automáticos). Cuando la Provincia adhiera a la Ley Argentina estarán estos complementos para el masaje".

A ello agregó que "cada vez es más relevante el tema de las maniobras. La gente debe entender que podemos reanimar a una persona con muerte clínica pero no podemos reanimar a una persona de muerte cerebral, que ocurre cuando deja de recibir sangre oxigenada por determinado lapso de tiempo. Por eso, el tiempo es vida. Dentro de los dos primeros minutos tiene que haber alguien que le haga masaje a la persona descompensada. La ambulancia, en cualquier lugar, no tardará menos de 7 minutos. Entonces la vida dependerá de la gente que esté alrededor. Estamos hablando de casos de descompensación. Es diferente cuando hablamos de un accidente vehicular. También es necesario saber que hay que llamar al 107 o indicar a una persona para que lo haga".

Hacer frente a la situación y no entrar en pánico

La reanimación no tiene el 100% de efectividad y, por tanto, quien la practique sobre una persona que está descompensada, no debe sentirse mal por no lograr el cometido, dijo Montero. "Al contrario, se ayudó y mucho. Y también se debe saber que no le vamos a hacer nada malo si se cumplen con los pasos fijados".

Sostuvo que en los encuentros en las escuelas, los chicos comentan que estuvieron frente a estas situaciones y no supieron qué hacer. "Recalco que es tan importante porque se van preparando generaciones más seguras y con mayores conocimientos en los primeros auxilios. También se practica la maniobra de Heimlich para desobstruir la vía aérea".

"Tratamos de hacer grupos de 20 personas para que todos puedan practicar con los torsos de adultos y pediátricos, que sepan como posicionarse y la cantidad de masajes que se deben hacer: 100 o 120 compresiones por minuto, para que sea efectivo".

"A nosotros nos encanta brindan estas formaciones y, al mismo tiempo, todos los años nos capacitamos con la Secretaría de Salud y hacemos cursos en la Fundación Cardiológica Argentina. Es un avance continuo. De hecho, cuando comenzamos en el 2016, del DEA se hablaba muy poco y hoy casi es obligatorio, es de uso sencillo y necesario para las personas con entrenamiento. En el Municipio se adquirió uno y, por ese motivo, es que estamos capacitando al personal".