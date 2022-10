TC2000: Leonel Pernía aprovechó el recargo de Jorge Barrio y se consagró bicampeón

Con una buena cuota de suspenso, el tandilense Leonel Pernía (Fluence) finalmente fue segundo en la penúltima competencia del campeonato del TC2000 en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, y, tras un recargo a Jorge Barrio, se coronó campeón de la especialidad.

Una vez que se bajó la bandera a cuadros en la final de Alta Gracia, ganada por su coequiper Matías Milla, Jorge Barrio, segundo en pista, fue penalizado con diez segundos por falsa alargada, incidencia le permitió a Leonel Pernía heredar el puesto y consagrarse campeón del TC2000 por segunda vez.

Para el equipo oficial Renault, escuadra Ambrogio Racing, se retiró de la penúltima fecha del año en el autódromo "Oscar Cabalén" con el "1-2-3"que le valió el triunfo al campanense y el campeonato del tandilense, y al chubutense Ignacio Montenegro, acceder al tercer lugar del podio, tras el recargo a Barrio.

Tras una hora de espera, y luego que los comisarios de la CDA del ACA analizaran con el pinamarense las imágenes de la infracción, se oficializó el resultado con la penalización de diez segundos a Barrio, quien de esa manera cayó al cuarto puesto de la carrera que tuvo un accidentado comienzo.

Fue así debido al toque que protagonizaron en la largada entre Facundo Ardusso (Honda) y Franco Vivian (Citroen), y Julián Santero (Toyota), llo que motivó la neutralización de la carrera para asistir al parejense y al mendocino, que tuvieron que desertar.

El abandono de Santero, quien llegaba escolta del certamen, influyó directamente en la definición del campeonato prematura en favor de Pernía, quien se retiró de la pista cordobesa con una suficiente ventaja de cara al Coronación de Concepción del Uruguay.

"Quiero agradecerles al equipo por dejarme ganar en una instancia en donde todos los puntos son necesarios, y al compañero que tengo, porque es el número uno", declaró Matías Milla tras bajarse de su Renault Fluence con el cual volvió a ganar en TC2000.

Milla, que viene golpeado por un tema familiar, ganó luego de tres años (no festejaba desde el 15 de septiembre de 2019 en El Zonda), reconociendo el trabajo de la escuadra que dirige Marcelo Ambrogio, y sobre Leonel Pernía.

Pernía, por su parte, declaró: "Alejandro (Reggi) me citó en enero para decirme que no sabíamos si seguíamos, y con Carlos Macua me dieron la posibilidad de continuar corriendo que es lo que me gusta. Nos subimos todos al barco y empezamos a correr porque nos mueve la competencia, y siendo unidos le podemos dar pelea a cualquiera. Hoy nos toca disfrutar un nuevo campeonato".

La duodécima y última fecha del campeonato de TC2000, que hoy no tuvo la participación del equipo oficial Chevrolet por un conflicto gremial, se llevará a cabo el 13 de noviembre en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).