"La Nueva." con Martín Slipak, el actor que la rompe en "El Hincha"

Por Franco Pignol

En el primer capítulo la descose. Martín Sliàk actúa desde que tiene uso de razón y realmente se nota que no le cuesta nada meterse en la piel de un personaje tan extremo sin caer en el intento. Aplausos y más aplausos para este actor que tiene un gran presente y un futuro aún más prometedor.

En la serie “El Hincha” (ya la podes ver porFlow) se mete en la piel de Marciano, un personaje interesantísimo y clave a la hora de articular la historia de Vico, el protagonismo.

“Era un personaje difícil. Por lo tanto ese tipo de personajes te pueden dejar muy expuesto como actor o pueden no gustar. En ese sentido fue fundamental el trabajo con Ale Ciancio, el director. Él conoce muchos este mundo que se estaba narrando porque hizo muchas temporadas de “El Marginal” y eso me ayudó muchísimo para componer el personaje”, aclaró Slipak.

—¿En qué cosas te ayudó el director?

—Tenía que ver mucho con el lenguaje y la gestualidad. Yo también iba componiendo y él me dio mucha libertad. Lo importante en este caso era poder llenarlo de identidad al personaje, que no sea sólo un personaje estereotipado. En ese sentido creo que logramos algo, un personaje particular, raro y muy extremo e importante en la historia porque es quien introduce al personaje principal a este mundo del fútbol y de las barrabravas.

—Hablando de “El Hincha” y la pasión, ¿vos sos fanático de algo?

—Soy bastante fanático del cine, pero te diría que por una cuestión de herencia soy hincha de Idependiente. Mi abuelo, padre y hermano son del rojo. Fui mucho a la cancha de chico. Además me gusta mucho ver a la selección.

—Decime una peícula y un actor que te gusten.

—Philip Seymour Hoffman y la película que hizo con Charlie Kaufman (“Synecdoche, New York”, 2008) fue de las grandes cosas que vi en mi vida.

—De chico estudiaste con Nora Moseinco y Hugo Midón. ¿Qué te dejaron?

—Tanto Nora como Hugo apuntaban al juego. La premisa de ellos era que la actuación había que disfrutarla. Es una premisa que llevo conmigo actualmente. Cuando algo no lo disfruto me lo cuestiono. Me pregunto por qué no está sucediendo.

—¿Cómo la pasaste en “El Hincha”?

—Disfrutamos muchísimo.

Negocios clandestinos

"El Hincha" ya está disponible completa en el On Demand de Flow. Es una serie original de Flow en coproducción con elnueve y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Con las actuaciones estelares de Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco.

La ficción es una idea original de Gonzalo Arias (GM Comunicación), con dirección de Alejandro Ciancio (El Marginal). Además, fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021 siendo una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.