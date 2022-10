Julieta Prandi apuntó contra Mauro Icardi: "Me parece muy machista"

Julieta Prandi, quien se encuentra atravesando un duro momento tras haber denunciado a su exmarido por abuso sexual y violencia, habló sobre la polémica que hay entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio de los rumores de una relación entre la empresaria y el cantante de cumbia 420 L-Gante, hace unas semanas atrás el jugador del Galatasaray dio declaraciones a través de un vivo de Instagram en el cual dijo que su exmujer “es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

Además, aseguró que no estaban separados. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, agregó.

Tras esto, la conductora de Es Por Ahí defendió a Wanda y apuntó filosamente contra el futbolista: “Me parece muy machista. Ella antes era la acompañante de él. Icardi dice 'este nuevo estilo de vida' y ella solamente está trabajando en ¿Quién es la máscara?”.

“Pero me parece que la está manipulando a ella. Cuando él dice 'tenemos grabada la conversación', por ejemplo, ¿qué quiere decir con eso? Después dice: 'Sería muy triste que Valentino se aleje de su madre'... ¿Qué es eso?”, agregó indignada.

El duro momento que atraviesa Julieta Prandi

La modelo, actriz y conductora denunció a su exmarido Claudio Contardi por violencia de género y abuso sexual. Tras esto, él declaró ante la Justicia en la Unidad Fiscal N° 4 de Escobar. Si bien no habló con la prensa al respecto, algunos periodistas como Gonzalo Vázquez dio detalles sobre sus declaraciones ante la Justicia.

“No declaró, presentó un escrito y se entiende que esta sea la estrategia que tenga de cara a lo que puede llegar a convertirse en un juicio. El escrito son tres hojas. Arranca diciendo que la imputación es infundada. Y niega terminantemente haber cometido delito alguno, particularmente ‘el absurdo e inexistente hecho del denunciado’”, explicó el periodista.

“’Mi exesposa ubica temporalmente estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial, que se produjo en 2019, siendo que jamás en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo’”, leyó textualmente.

“’Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Hemos tenido las relaciones sexuales propias de ese estado matrimonial sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros’”, concluyó.

Por su parte, el abogado de la modelo, Fernando Burlando, indicó que la pena para Contardi “podría llegar hasta 50 años”. (NA)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.