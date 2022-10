"Es la primera vez que voy a competir en un equipo oficial argentino, estoy entusiasmado"

Por Mauro Giovannini

Haberse alejado de la ciudad hace poco más de una década hizo que muchos le pierdan el rastro y se sorprendieran al verlo citado a la selección argentina de equitación que estará compitiendo en los Juegos Suramericanos que se pusieron en marcha oficialmente ayer en Asunción, capital del Paraguay, tras la ceremonia de apertura.

Damián Ancic nació en Bahía Blanca hace 36 años, pero su trascendencia en el deporte lo llevó por diferentes lugares hasta radicarse en Los Cardales, donde reside actualmente junto a su familia.

"Me fui de Bahía en 2009 por motivos laborales y también deportivos. Estuve en Córdoba porque el nivel deportivo era mejor allá. Ahora estoy viviendo en Buenos Aires, pero también estuve un tiempo en México y en marzo de este año volví a radicarme en la Argentina. Tengo a mi familia allá en Bahía, mis padres, mis hermanas, amigos de la infancia y del club. Pero no voy seguido para allá, la última vez fue para las fiestas. Cuando estoy en Argentina, generalmente son ellos los que me vienen a visitarme a mí", le contó a La Nueva.

Su pasión y su nivel de ansiedad quedó de manifiesto durante la entrevista, a horas de la cita continental más importante de 2022.

"Es la primera vez que voy a competir en un equipo oficial de Selección Argentina, estoy realmente muy entusiasmado. Era un objetivo que siempre tuve el hecho de representar al país. Y ahora que estoy cerca de la competencia uno ya piensa en una segunda oportunidad, que sería si logramos la plaza para los Panamericanos del año que viene. Ojalá vengan más competencias después", señaló.

El Ruso estará acompañado por Santa Rosa Chabacon, un caballo que según él mismo detalló, es de élite.

"Cuando estuve en México conocí a la familia Hernández, propietaria del rancho Santa Rosa. Nuestro deporte es un poco particular porque sin un caballo no lo podés hacer. Ellos me apoyaron y me dieron dos caballos de nivel top. Con esos caballos yo salté en el selectivo para Asunción, con Valery, una yegua, y Chabacon, y me gané la plaza para el ODESUR. Estoy montando dos caballos muy buenos", reconoció.

Fue el director técnico nacional, el brasileño Vitor Alves Teixeira, el que le ordenó que a Paraguay vaya a competir con el macho.

"El entrenador eligió que vaya a Asunción con Chabacon, que es un padrillo de 14 años, alemán, con muy buen físico, técnica y con un pedigree excepcional", mencionó Ancic.

"El caballo llegó a Argentina a fines de abril, así que hace muy poco tiempo que lo monto. No es lo ideal, pero se trata de un muy buen caballo y eso hace que sea más fácil adaptarse; la calidad y la fuerza del caballo es clave para poder competir a este nivel tan alto", recalcó.

A diferencia de certámenes anteriores, la equitación competirá bajo una nueva modalidad en estos Juegos Suramericanos.

La delegación nacional irá con cinco jinetes y todos podrán competir pese a que la tanda por equipos sea de cuatro.

"Los cinco que viajamos podemos saltar individual y cuatro saltan por equipos —mencionó—. Si el equipo queda entre los tres primeros lugares se gana la plaza para los Juegos Panamericanos del año que viene, en Santiago de Chile. Todavía no sabemos quienes serán los cuatro elegidos, ya que el entrenador lo comunicará allá, después del reconocimiento y la prueba de ambientación, que será el viernes 7", detalló.

Junto a Ancic fueron citados Joaquín Albisu (quien montará a Don Aurelio), Leandro Moschini (Abril Iconthon), Nicolás Elustondo (Cooper Gypsy Eyes) y el experimentado Martín Dopazo (Pegasus Chau Amore).

"Dopazo es el referente del grupo, es el que más torneos tiene si contamos los Suramericanos, los Panamericanos y los Olímpicos —reconoció—. Para mí es el mejor jinete argentino desde hace muchos años", declaró en relación a quien representó a la Argentina en los Juegos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Tokio 2021.

Pero rápidamente volvió a enfocarse en sus condiciones y sus expectativas.

"Estoy con mucha confianza y además el caballo está en muy buena forma. Hasta el momento se fueron planteando y cumpliendo los objetivos propuestos por el entrenador. Ahora solo queda esperar a la competencia y tratar de saltar bien el primer día", sostuvo.

También irá un equipo de adiestramiento, compuesto por Fiorella Mengani (con Assirio D'Atella), Florencia Manfredi (Codiciado Angelique), Ingrid Berger (Floppy Disk) y Annie Vigil (Laudatio).

Los Juegos ya se viven y mucha gente en Bahía Blanca está pendiente.