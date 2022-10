Ibarra fue autocrítico pese a la victoria y avisó: "El hincha de Boca es mi jurado"

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, apuntó hoy que el hincha "xeneize" es su "jurado", porque siempre lo alentó cuando era jugador y ahora, como técnico, "también lo hace, pero a veces además sugiere cosas".



"El hincha de Boca es mi jurado, porque me respetó siempre como jugador y ahora hace lo mismo, aunque a veces me sugiere cosas. Pero ellos alientan en todo momento y Boca es mi vida, porque siempre fui hincha", describió Ibarra después de la victoria por 1 a 0 sobre Vélez Sarsfield que catapultó al "xeneize" a la cima de la LPF.



"Hoy se ganaron tres puntos importantes y nada más, porque Boca fue irregular, no tuvo una buena tarea, pero seguimos sumando para alcanzar los objetivos. Pero en este partido nos faltó precisión ante un gran rival como Vélez, que por momentos nos superó", reconoció el formoseño.



Posteriormente Ibarra se refirió al progreso evidenciado en el equipo, al menos en los resultados, después del inestable período post eliminación de la Copa Libertadores.



"Ahora, a diferencia de lo que ocurrió después de la eliminación en la Copa, los muchachos volvieron a creer en ellos mismos y en el cuerpo técnico", apreció.



"Y en cuanto a los chicos, como los conozco bien por haberlos dirigidos en inferiores, se cuando utilizarlos y ellos responden bien. Pero como esta es una carrera desgastante hasta el final del campeonato, vamos rotando y necesitamos de todos", advirtió.



"Porque tenemos a varios lesionados como por ejemplo Jorge Figal, Juan Ramírez y sobre todo Marcos Rojo a los que vamos viendo como evolucionan de sus respectivas molestias para ver cuando estarán disponibles, porque nos hacen falta también", sintetizó.



Boca se entrenará mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza, ya empezando a preparar el partido del próximo jueves en La Plata frente al encumbrado Gimnasia y Esgrima, por la 23ra. fecha del certamen.