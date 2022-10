Tucat: "El Mercado Municipal es y seguirá siendo Mercado Municipal"

El subsecretario de Gestión Urbana, Federico Tucat, dijo hoy que "la decisión es que el Mercado Municipal siga siendo Mercado Municipal", al referirse a versiones que dicen que el Municipio busca hacer un polo gastronómico en el lugar.

"Las versiones salen de las mismas personas que quieren agravar el conflicto. No se puede decir, por un lado, que fue de forma intempestiva que no se sabía nada y, por otro lado, sostener que se sabía y que el Municipio tiene la idea hace tiempo de hacer un polo gastronómico. Las dos cosas no pueden ser ciertas, o se sabía o no se sabía", expresó el funcionario en el programa Allica y Prieta a las 12, por La Nueva. Play.

"El Mercado Municipal es y seguirá siendo Mercado Municipal. Lo que no puede es seguir siendo el mismo Mercado Municipal, dentro de todo lo malo tiene que ser una oportunidad para tener instalaciones seguras y para que sea más atractivo", agregó Tucat.

También sostuvo que "el Mercado es de todos los bahienses y si va a ser subsidiado con los impuestos de todos los bahienses es lógico que se le dé prioridad y que sea bajo una relación transparente, no con puesteros que tengas deudas".

En otro tramo de la nota, el funcionario apuntó contra María de los Ángeles Rosón, abogada de un grupo de comerciantes del Mercado Municipal.

"Creo que en sus manifestaciones públicas ha hablado con profundo desconocimiento y está más interesada en su propuesta de campaña política que de encontrar soluciones para sus representados. Se da una politización que no concluye en nada", comentó.