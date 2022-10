Macri dijo que le "parte el alma el éxodo de los jóvenes" y pidió que "le den al país una oportunidad más"

El expresidente Mauricio Macri manifestó hoy que le "parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos" y les pidió que "le den al país una oportunidad más" ya que, según pronosticó, "el año que viene se producirá un cambio muy profundo" a partir de las elecciones.

En sus redes sociales, el fundador del PRO compartió una imagen del aeropuerto internacional de Ezeiza, y posteó un texto en el que confiesa su desazón ante la cantidad de jóvenes que no ven un futuro en el país y deciden embarcarse en nuevos rumbos en el extranjero para realizar sus proyectos profesionales y personales.

"Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio", manifestó.

Para Macri, "nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario".

"Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones", señaló.

"Pero quiero decirles a todos ellos que ahora mismo están proyectando irse, que los necesitamos y que hay esperanza", destacó el líder del PRO.

Al relacionar la "esperanza" con la posibilidad de recambio de Gobierno tras los comicios del año próximo, Macri indicó que "la gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro".

"El año que viene se producirá un cambio muy profundo", se entusiasmó el ex jefe de Estado, que hizo un balance sobre el impacto negativo que a su criterio dejó "el camino del populismo" encarnado en los gobiernos de los Kirchner y de Alberto Fernández.

"Con dolor, millones de argentinos comprendieron que el camino del populismo recorrido hasta acá solo nos puede llevar a más retraso, más pobreza, más mafias, más divisiones, y a una agonía desesperanzada como nación que ve perder todos sus sueños y también a sus hijos", graficó.

Sin embargo, expresó optimismo al sostener que en el último tiempo "se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda".

"Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos", concluyó Macri, antes de reiterar el pedido a los jóvenes para que le den otra chance al país. (NA)