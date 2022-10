El bahiense Lucas Faggiano concretó su regreso al básquet de Brasil

Lucas Faggiano concretó anoche su regreso a la liga de básquetbol de Brasil, donde ya había actuado en la temporada 2019-20.

Ayer tuvo su partido debut con la casaca de Minas Tennis Clube de Belo Horizonte, aunque fue con derrota ante Flamengo por 85 a 73 como local.

El base bahiense totalizó 6 tantos (3-6 en dobles, 0-1 en triples), 2 rebotes y 2 asistencias en 19m.

Faggiano viene de jugar dos temporadas en el básquetbol español, la primera con Gipuzkoa (2020-21) en la liga ACB, mientras que la segunda fue con Estudiantes de Madrid en la LEB Oro. En nuestro país se formó y jugó a nivel profesional en Estudiantes (Bahía), Bahía Basket, Boca Juniors, San Lorenzo y San Martín de Corrientes, desde donde pasó a Baurú (2019-20).

Otros argentinos

En Flamengo también hubo presencias argentinas. El más destacado fue el base José Vildoza, autor de 19 puntos (1-3 en dobles, 5-9 en triples, 2-3 en libres), 9 asistencias, 2 recuperos y un rebote en 34 minutos.

Además, el alero Martín Cuello firmó una planilla con 13 unidades (1-1 en dobles, 2-6 en triples, 5-5 en libres), 4 rebotes y una asistencia en 30m., mientras que el armador santiagueño Nicolás "Penka" Aguirre contribuyó con un rebote en 4 minutos.

En tanto, el base juninense Facundo Corvalán (ex Ciclista Juninense y Bahía Basket) contribuyó con 19 puntos (7-7 en dobles, 1-3 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y 2 pases gol en 25m. para Unifacisa, que batió por 90-79 a Cerrado Basquete.

El armador cordobés Diego Figueredo conquistó 16 tantos (2-2 en dobles, 4-9 en triples, 0-1 en libres), capturó 5 rebotes y otorgó 3 asistencias para Sao José, que cayó ante Corinthians, por 82-77.

Siguen mañana

El torneo continuará este lunes con Pato Basquete-Sao José; Unifacisa-Brasilia; Fortaleza-Cerrado Basquete y Río Claro-San Pablo.

Los otros argentinos que intervendrán en la NBB esta temporada son el armador cordobés Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes) para Baurú; el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) para Brasilia y el estratega juninense Santiago Scala (ex Instituto) para el campeón vigente, Sesi Franca. (La Nueva./Télam).