“La Nueva.” con Magui Bravi: Los secretos de una chica multitasking

Por Franco Pignol

Pasó el primer capítulo en el que su personaje sufre un accidente de tránsito cuando viajaba en bicicleta por el filoso conurbano. A raíz del incidente es manipulada por una abogada que justo pasaba por ahí (Malena Villa) quien le ofrece gratuitamente sus servicios.

Magui Bravi no para de hacer cosas. Es una chica multitareas que además de actuar en la serie “El Hincha”, que se estrenó esta semana por elnueve de Buenos Aires y por Flow y que es un bombazo, puede bailar muy bien (estudió clásico), instagramear con éxito (más de un millón y medio de seguidores) y lograr publicidades potentes.

Lo cierto es que tiene un personaje en la nueva serie del director Alejandro Ciancio y lo aprovechó al máximo.

“Cada director tiene su toque personal. Cuando hablás con uno y le preguntás qué quiere de tu personaje, normalmente no es lo que vos te imaginabas en tu casa cuando leíste el guión. En este caso Ale tiene mucho barrio y mucha idea para mostrar la cancha, la barrabrava y la calle. Eso está bueno porque se nota y es muy claro en lo que quiere cuando lo va a plasmar en el momento de hacer la escena. Está buenísimo cuando un director es tan claro”, explica Bravi.

—También cuando una actriz se deja dirigir.

—¡Claro! Una tiene que ir a darlo todo siempre (risas).

—Tenés un millón y medio de seguidores en Instagram. ¿Como manejás tu exposición en las redes?

—Es cierto, útimamente vengo filmando un montón de material. Me gusta mucho subir mis proyectos, contenido de lo que hago. Con cada peli trato de mecharlas con el mundo de las redes. A veces a la gente le gusta mucho el contenido de tu vida personal, pero a mi me gusta mucho contar sobre mis proyectos.

“No te miento si te digo que estudio mucho para mechar mis proyectos y que Instagram funcione. Estoy copada con TikTok también. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender del algoritmo porque te sabe hacer mechar las cosas para que funcione”.

—¿Por ejemplo?

—Si voy sólo con el material de una peli que estoy filmando quizás no fuciona tanto, pero si lo acompaño con un poco de backstage, ahí sí. A la gente le encanta ver el backstage.

—¿Qué herramientas te dio haber estudiado danzas clásicas?

—Es verdad que yo conté que fue muy sacrificada mi experiencia como bailarina clásica, pero también me sirvió mucho. Hace poco filmé una película en la que el director me llamó para hacer de bailarina clásica. Se llama “Lágrimas de fuego”, con Gastón Pauls (idea original de Fabiana Cantilo).

—¿Y cómo te fue?

—Me encontré en el momento como si nunca hubiera dejado de bailar. Al otro día me dolía todo, olvídate (risas). Lo que me dio el clásico es una insistencia que quizás no la tenés en otras actividades. El clásico va mucho a la perfección, aunque nunca llegues a lograrlo. Pero te enseña a insistir. La vida del actor es hacer castings e insistir. En el clásico yo ya estaba tan acostumbrada a “que nunca esté bien”, que me resulta muy fácil insistir.

Negocios clandestinos

"El Hincha" fue estrenada esta semana en elnueve de Buenos Aires y ya está disponible completa en el On Demand de Flow. Es una serie original de Flow en coproducción con elnueve y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Con las actuaciones estelares de Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco.

La ficción es una idea original de Gonzalo Arias (GM Comunicación), con dirección de Alejandro Ciancio (El Marginal). Además, fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021 siendo una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.