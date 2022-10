De ladero de los Borges a ponerse picante en la barra de "El Hincha"

Por Franco Pignol

“¡Colombia!”, lo llamaba a los gritos Marito Borges (Mario Rissi) dentro del penal San Onofre. También nombrado en la ficción como James, su trabajo durante las cinco temporadas de “El Marginal” lo marcó a fuego.

Pero claro, Daniel Pacheco Bautista es actor y no quiere ser catalogado dentro de los mismos tipos de personajes o estereotipos a la hora de encarar un proyecto. Por esa razón, cuando lo llamaron para ser parte de “El Hincha” (se estrenó anoche por Flow y por elnueve) le propuso enseguida al director Alejandro Ciancio (“El Marginal”) alejarse completamente de James.

“Por suerte la producción y el director me aceptaron la idea. Incluso lo físico del personaje está buenísimo. Cuando le pregunté al director me dijo que me imagine como en una selva. Entonces le pregunté quién sería yo y me dijo: ‘El orangután'. Así empezamos a hacer un trabajo muy corporal. Me puse a estudiar el comportamiento de estos animales, los movimientos, cómo defienden su terreno…”, explica Pacheco Bautista.

—Tenaza y James tienen un contexto similar: forman parte de un grupo violento y son los segundos al mando.

—Sí, hay características parecidas. Por eso tenía que buscar algo que me apartara. Quise alejarme completamente. Normalmente yo compongo los personajes desde adentro, desde la esencia, le busco un trasfondo y un por qué. Sin embargo a Tenaza lo creamos desde afuera, desde lo corporal, desde el acento…

—Grabaste cinco temporadas de “El Marginal” con acento colombiano, pero manejás muy bien el acento argentino ¿por qué decidiste cambiar en esta serie?

—Fue un desafío actoral. Elegimos hacer un acento argentino, pero no porteño. Lo dejamos al criterio de quien lo escuche. Fue un trabajo muy intenso a pesar de que no tuve mucho tiempo para prepararlo. Trabajé con dos fonoaudiólogas.

—¿Cómo caracterizarías a Tenaza?

—Es el lugarteniente de Látigo, el líder de la barra del club de fútbol Deportivo Vera. Es el eterno segundo, ese que quiere liderar pero no le da. Un tipo muy violento, muy voraz, un poco inteligente, ansioso y muy celoso.

Negocios clandestinos

"El Hincha" fue estrenada ayer en elnueve de Buenos Aires y hoy ya está disponible completa en el On Demand de Flow. Es una serie original de Flow en coproducción con elnueve y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Con las actuaciones estelares de Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco.

La ficción es una idea original de Gonzalo Arias (GM Comunicación), con dirección de Alejandro Ciancio (El Marginal). Además, fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021 siendo una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.