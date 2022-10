Por unanimidad, los concejales declararon vecino ejemplar a "el hombre bandera"

Por unanimidad, los concejales declararon hoy vecino ejemplar de Bahía Blanca a Roberto Dantona, conocido como "el hombre bandera".

Se lo suele ver en la ciudad vestido de arbolito de Navidad, andando en su bicicleta con luces, o con su traje de pájaro celeste y blanco y una escarapela en fechas patrias.

Roberto nació el 21 de diciembre de 1951 y es oriundo de General Acha, La Pampa, aunque a los 20 años llegó a nuestra ciudad acompañado por su hermana y tras hacer el servicio militar en Mar del Plata.

"Me crié y viví en medio del monte pampeano y la verdad es que quería conocer otras ciudades. Siempre agradezco a los bahienses por haberme adoptado como un hijo más", dijo en junio pasado en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, de CNN Radio Bahía Blanca, al conocerse el proyecto presentado por la concejala Soledad Martínez (Juntos).

Dantona está casado, tiene siete hijos y trabajó recolectando huevos en una granja avícola, en Maternidad del Sur y se jubiló en la Cooperativa Obrera tras más de 30 años de prestar servicio en diferentes áreas de esa empresa.

"¿Cómo fue la primera vez que hice lo del disfraz? Para un acto de Malvinas, me fui con mi primer traje celeste y blanco y me acuerdo que los excombatientes me miraban raro, aunque ahora ya me reconocen y me saludan", indicó.

"Me disfrazo con el traje y llevo los colores patrios a todos lados por el amor que siento por este país. Siento que cada vez que formo parte de algún desfile la gente me saluda como si lo hiciese con la bandera", señaló el hombre bandera.