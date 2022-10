Pechito López dio tranquilidad sobre su futuro deportivo

Si bien todavía no hubo anuncio oficial por parte del equipo, el cordobés José María López confirmó hoy que continuará ligado a Toyota y que seguirá compitiendo en 2023 en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

"Para el año que viene estoy bien. Si bien no es oficial todavía, calculo que en diciembre por ahí se anunciará", expresó Pechito en diálogo con el programa automovilístico Carburando, ante la consulta de su futuro deportivo.

Luego de tres fascinantes temporadas en el Mundial de Turismo, logrando el tricampeonato, López ingresó al equipo oficial Toyota en 2017, compitiendo a bordo de un LPM1 del Mundial de Resistencia, junto al japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway.

Juntos lograron nada menos que triunfar en la edición 2021 de las 24 Horas de Le Mans, uno de los éxitos más importantes de su carrera deportiva.

Por logros y su notable vigencia competitiva, Pechito tendría todo encaminado para ganarse un lugar y la continuidad el año próximo; decisión ayudada, en parte también, por la incorporación del neerlandés Nick De Vries al equipo Williams de F1.

“No tengo más 20 años, tengo 39 y soy el más grande de la categoría. Pero no me ponen por lástima obviamente, sino porque me gané el lugar y siempre me ha tocado medirme con chicos más jóvenes”, comentó López.

“Que Nick haya firmado con la F1 te da la tranquilidad de que no esté en riesgo mi lugar. Pero para el año que viene estoy bien, y era algo que estaba hablado hace tiempo", cerró.