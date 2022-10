China Suárez: "La gente ve una imagen mía de 'come hombres' y no es así"

Durante varios años, la China Suárez padeció las críticas que recibía tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Sin embargo, aprendió a lidiar con los cuestionamientos que siempre se hacen presentes. Sobre todo, por sus vínculos amorosos. "La gente ve una imagen mía de ‘come hombres’ y no es así", señaló en una entrevista con Jey Mammon en La peña de Morfi.

Y reveló cómo este mote afectó su forma de desenvolverse: "Desde que soy más chica si, por ahí, estoy en una cena y por ahí están mis amigas con los novios siempre traté de… o voy vestida… Está mal porque no es culpa de una. Hay lugares donde no me gusta llamar la atención o no me gusta que parezca que quiero seducir".

En cambio, cuando los planteos que recibe se refieren a la forma en la que cría a Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -los nenes que tuvo con Benjamín Vicuña, la actriz y cantante se muestra mucho más segura. "No soporto los reclamos. Es lo peor que me pueden hacer", reconoció, en referencia a los comentarios que le hacen cuando no se muestra con los chicos.

"Yo estoy a nada de responder qué dejé a mis hijos encerrados en el baño con llave, con candado", dijo entre risas. "Ahora estoy en un momento más seguro, pero hay otros donde una está más inestable. Nos pasa a todos o más sensible o más inseguro. Yo no dudo de mi rol como madre. Estoy tranquila", enfatizó.

Y también habló de sus prejuicios a lo hora de iniciar una relación con Rusherking, quien es 8 años menor que ella. "Decía “qué voy a hacer yo”, tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. Esta es una tendencia de que los hombres son más inmaduros. Esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto. Tuve esa primera reacción. Le dije a mis amigas, '¡Mirá Rusherking!'... No nos dimos bola esa noche", recordó sobre la noche que se conocieron. (NA)