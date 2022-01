Leiza Grill: "Pensé ponerle un tachito arriba al auto y quedarme en casa con mi hijo"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Con el paso de las carreras, Leiza Grill (31) va reencontrándose con su mejor versión y recuperando terreno en la consideración puntera, como acostumbró hasta la temporada pasada que la vio coronarse con la Copa de Plata.

Algunas cosas cambiaron en la vida de Penélope, y eso explica por qué recién en la octava fecha del Estival de Midget 2021/22, disputada el pasado sábado, logró explotar su real potencial dentro en el Héctor Evaristo Plano.

La llegada de Simón, naturalmente cambió el enfoque de algunas cuestiones. Pero Grill, la abanderada de las volantes femeninas en la categoría, no pierde la pasión por el derrape, que la ve despuntar el vicio desde 2011.

“Sigo viviendo el Midget de la misma manera. Obviamente que por ahí me agarra un poco de temor al ver tantos autos volcados y pilotos con secuelas; pienso que me podría tocar a mí también. Actualmente voy a la pista, corro y voy rápido a casa porque no veo la hora de volver a estar con mi hijo. Pero si pienso así, que en cualquier momento me puede pasar algo, tampoco podría salir a la calle”, sostiene Grill.

“Por supuesto que desde que llegó Simón trato de cuidarme mucho más arriba del auto. Antes no me importaba si me estampaban contra el paredón, pero hoy veo con quién corro al lado y tomo mucha precaución antes de tomar una decisión”, agregó la volante Nº19, 4ª en la pasada final ganada por Emiliano Urretabiscaya.

--¿Lo del sábado fue un volver a vivir?

--¡Totalmente! Después de lo ocurrido, estamos más tranquilos. El auto cambió 100% de la serie a la semifinal, y eso nos marca que los chicos lo entienden cada vez más. Veníamos bastantes perdidos con ese tema y no sabíamos qué hacer.

--¿Es decir que eran varias cuestiones por resolver?

--Sí. Por un lado el auto y por el otro mi cabeza. Y el click fue justamente la semifinal (NdR: llegó 2ª, detrás de Lucas De Acharán), donde pude pelear adelante con los pilotos de punta. Eso me ayudó mentalmente a saber que no me olvidé de manejar.

“Estuve un año abajo del auto por la panza y no sé cuánto tiempo hacía que no corría una semifinal entera. Hasta el sábado solo había corrido dos: en una me excluyeron y en la otra volqué. Desde que nació Simón prácticamente no tenía carreras encima”, explicó.

--¿Volver a la pista fue un empezar de cero?

--Prácticamente sí, y no solo por mí. Fue todo nuevo; desde mis sensaciones manejando, teniendo que readaptarme al auto y a la pista, y la conformación de un nuevo equipo, ya que Claudio (NdR: su pareja, antiguamente el encargado del chasis) ya no me puede acompañar en boxes. Él veía y entendía lo que hacía el auto y lo ponía a punto perfecto.

“Pero Juan (Lauretta, hijo del reconocido preparador Gary) lo va entendiendo cada vez más. En la última fecha me preguntó si podía cambiarlo todo después de la serie y el auto dio un salto tremendo”, apuntó Leiza.

--¿Qué pensabas antes del sábado?

--Y pensé en ponerle un tachito arriba al auto y quedarme en casa con mi hijo. Estaba muy renegada realmente. Pero ojalá que a partir de ahora las cosas empiecen a salir como esperamos. Un resultado así te inyecta mucho ánimo, trataremos de aprovecharlo.

Tarde pero seguro, Penélope volvió por lo suyo. Y esta noche, desde las 20:45, su misión será convalidar las buenas sensaciones conductivas y mecánicas cuando se dispute la novena programación del ciclo veraniego.

Será la última fecha antes del receso, por lo que llegará el momento de descansar y recobrar energías para uno de los momentos cruciales del certamen: la definición del tramo regular, dado que, al regreso, restarán tres fechas para definir a los candidatos al título.

--Campeonato, cumplidas 8 fechas: 1) Luciano Vallejos, 175; 2) Luciano Franchi, 157.35; 3) Claudio Roth, 127; 4) Emiliano Urretabiscaya, 111.25; 5) Roy Altamirano, 104.60; 6) Rodrigo Perugini, 91.70; 7) Sebastián Burgos, 84.65; 8) Matías Oyola, 82.65; 9) Carlos Puccinelli, 75.80; 10) Gabriel Schiebelbein, 73.30; 11) Esteban Mancini, 71.65 y 12) Braian Altamirano, 67.80.