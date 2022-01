Los secretos de Ulises Sanguinetti para llevarse otra vez el Circuito de Reyes

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

De punta a punta, la estampa de Ulises Sanguinetti fue la gran protagonista de la 64° edición de la tradicional prueba atlética "Circuito de Reyes", que se celebró anoche en las calles de nuestra ciudad.

"Antes de largar miraba la llegada y decía 'hoy capaz se me da...'. La verdad que tengo las dos: soy muy confiado pero también muy pesimista. Pensaba que iba a ser muy difícil, que ya estoy grande, que los chicos vienen creciendo... pero por suerte se dio y salió perfecta. Aparte no sabes sino va a ser la última, por eso estallé de alegría cuando gané", contó el tresarroyonse luego de llegar a la meta tras recorrer los 8 kilómetros y medio en 26 minutos 15 segundos.

Desde la largada hasta cruzar la meta, Ulises marcó el ritmo de la competencia aunque en los primeros metros debió tirar con el viedmense Lautaro Iraola, quien llegó segundo en 27m 13s.

Por su parte, la viedmense Silvia González Victoríca hizo lo propio en la clasificación femenina.

"Te voy a ser sincero: me sentía medio ahogado, era un día bastante pesado para correr y tenía miedo de sentirme así durante la carrera. Salí bastante expectante, a ver que hacía Lautaro, que venía corriendo muy bien, y cuando vi que pasamos 3 o 4 vientos en contra haciendo zig zag, dije '¡ah, no estoy tan mal!", explicó Ulises.

"Por eso -agregó- cuando terminó el viento en contra en la curva, le metí fuerte y ahi me pude escapar y me iba dando tranquilidad que había sacado 100 metros más o menos. Yo sé que soy muy parejo y era muy difícil que se me escapara si podía mantener el ritmo, me concentré en eso", reconoció.

Luego de esos primeros metros de paridad, Sanguinetti tuvo las calles de Bahía en soledad y la gente, que acompañó en gran marco a lo largo de todo el circuito, disfrutó de su performance.

¿Lo encontraron? Sanguinetti se preparaba para ganar su séptimo Circuito de Reyes.

"Ir solo era una tranquilidad enorme, estaba muy relajado. En esa situación sabes que lo único que tenés que hacer es aguantar y en el nivel nuestro 100 metros es una diferencia tranquilizadora", admitió.

"En realidad para esta carrera no tenía una estrategia, quería ver que hacía este chico (Lautaro Iraola), que nunca había corrido con él, que venía de ganar Tandilia y salió tercero en la carrera Estilo de Viedma. Mas que nada me iba acoplar a lo que él hiciera. En la carrera siempre tengo pensadas dos o tres estrategias, la de salir muy fuerte -como hago siempre- esta vez no quise hacerla porque en la largada había mucho viento en contra. En Laprida me había ahogado un montón por hacer esa locura, después hice un cambio de a poco y fui aumentando de a poquito para alejarme, pero más tranquilo que en otras carreras", señaló.

Con la de hoy, Ulises ya tiene 7 coronas de Reyes, tras imponerse en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2021.

En familia se disfruta más...

"Cada vez que gano esta carrera lo disfruto un montón, se puede ver en las fotos de la llegada. No muchos corredores festejan tanto como yo. Me da una alegría inmensa, cuando empecé a correr sabía lo importante que era, lo veía a Luna ganar y me parecía un extraterrestre, como un sueño. Y después estar yo metido ahí, imaginate lo que es para mí. Soy muy apasionado en esto", enfatizó Ulises, quien celebró con su familia al cruza la meta, quienes lo observaban con admiración desde el palco.

La edición 2022 ya pasó y aunque como reconoció él mismo "no se sabe cuando será la última", el aplauso de la gente que lo vio llegar primero, el agradecimiento de París Senesi al arribar y el Circuito lo esperarán en 2023 para seguir agrandando su figura.

"Voy a venir, más vale. Ya voy a venir a disfrutarla, ahora la disfruto cuando la ganó pero la sufro corriendo. Pero valió la pena..." cerró Ulises.