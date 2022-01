Habrá que esperar al menos 10 días para comprar los autotest de COVID

Por la escalada de aumentos y el colapso en los puntos de testeo, la ANMAT aprobó ayer cuatro laboratorios que fabrican autotest de coronavirus, por lo que habrá que esperar para comprarlo entre 10 y 15 días debido al proceso de importación desde China y Alemania.

“Es una buena herramienta, dada la situación epidemiológica que atravesamos”, señaló Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa).

Es por eso por lo que Reinoso manifestó que las personas no se acerquen hoy a pedir un test. Pese al plazo, indicó que luego de ese proceso de importación se distribuirán de una manera más rápida en todas las droguerías integrales que abastecen a las farmacias de todo el país.

Con respecto a los pasos a seguir, cuando el paciente va y compra el test a la farmacia, comenzará un camino de suma importancia: “El encargado de registrar los resultados positivos y negativos del autotest será el farmacéutico. Nosotros le vamos a pedir el DNI, a la persona que se acerque a realizar la compra, se lo vamos a trazar con la serie que viene en el empaque secundario, también le pediremos los datos del paciente para contacto e información epidemiologia que el Ministerio de Salud necesita”, explicó.

La titular de la Cofa señaló que el farmacéutico tiene la responsabilidad de informar al ministerio y al paciente se le entregará una hoja impresa con un Código QR y allí, para su seguridad y tranquilidad, va a encontrar todos sus datos y los de la farmacia.

“Si el paciente no nos informa, nosotros vamos a informar a la autoridad sanitaria para avisar que esa persona no nos avisó. Eso será porque si llega a ser positivo. Esta herramienta sirve para poder aislar rápidamente a los positivos y que no sigan circulando”, manifestó Reinoso. (NA)