Para la oposición, la presentación del Gobierno sobre la deuda fue "relato" y "dejó gusto a poco"

La oposición de Juntos por el Cambio cuestionó hoy la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, sobre las negociaciones de reestructuración de la deuda que el Gobierno lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, al considerar que "dejó gusto a poco" y que fue puro "relato", sin anuncios.

"No anunciaron nada. ¡El diálogo es con la verdad sobre la mesa! El relato no va más; miren alrededor: pobreza, recesión, inflación, Estado inútil, insostenible y con servicios pésimos. Pero al país lo descubrieron en 2015. Y el Plan no apareció. Cambien: ¡el deterioro aumenta!", protestó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich acerca del acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario con Guzmán y el presidente Alberto Fernández como protagonistas.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, la exposición del ministro ante las autoridades provinciales sobre la marcha de las negociaciones "dejó gusto a poco".

"Esperamos que cuando Guzmán se reúna con la oposición aporte información relevante. La presentación ante las autoridades provinciales, que se transmitió en directo, dejó gusto a poco", sentenció.

Para el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Guzmán "dejó al descubierto que nadie apoya su plan" y lamentó que haya "insistido con el mismo relato K" de que la deuda "se originó en el gobierno de Cambiemos".

"Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya @CFKArgentina", apuntó el senador radical.

"Se insiste con el mismo relato K, que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos y que todos los males del país fueron producto de los únicos cuatro años de los últimos 18 años que no gobernaron", agregó el mendocino.

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias, por su parte, acusó a Guzmán de no haber presentado "un solo número" después de haber trabajado dos años en la propuesta al FMI.

"Esta es la propuesta de Sarasita @Martin_M_Guzman al FMI. Dos años preparándola y no tiene un solo número. Pero si el acuerdo no se hace es culpa de la oposición", ironizó.

Desde el Frente de Izquierda-Unidad, la diputada del PTS Myriam Bregman cuestionó a Alberto Fernández por haber desconocido el origen "ilegítimo" de la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI, en un intercambio que .el presidente tuvo con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

"Las deudas pueden ser ilegítimas según su origen, proceso o ejecución. Acá se dieron todos los elementos. Pagar es una decisión política, no tiene nada que ver con la legalidad y mucho menos con la legitimidad", consideró la legisladora de izquierda. (NA)