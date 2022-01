Julieta Prandi: "En otro país, el padre de mis hijos estaría preso"

Pasaron tres años desde que Julieta Prandi decidió dejar de callar y hacer público el calvario que vivió estando en pareja con el empresario Claudio Contardi, a quien denunció por estafa, violencia económica y psicológica y corrupción de menores. Y a pesar que de a poco pudo recuperar su vida, acompañada por su familia, sus hijos Mateo y Rocco y Emanuel Ortega, su novio hace más de un año, la modelo y conductora sigue luchando para que la Justicia avance.

"En otro país el padre de mis hijos estaría preso", aseguró en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. Y habló sobre las repercusiones que tuvo la última entrevista que le dio a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, luego de que el juez Hernán García Lázaro al intimara para que sus hijos se revincularan con su exmarido. "Cuando decidí hablar de mi tema estaba todo perdido, me están presionando para que me cayera por un precipicio. No había muchas opciones y la entrevista con Fantino me dio mucho apoyo de la gente, de colegas; tuve cataratas, un aluvión de mensajes que ayudaron a que el juez se corriera de la causa y dejara que alguien con otro temple o simplemente con ganas de hacer su trabajo haga lo que tenga que hacer", señaló y remarcó que todavía falta mucho.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No es fácil, pero a veces no tenés opción. O sos valiente o te dejás cortar la cabeza. Y fui valiente pero no fue algo que me gustó hacer. Nunca expuse mi vida privada en 22 años de carrera, no fue fácil e incluso me da vergüenza. Me obligaron a callarme cuando estaban cometiendo cualquier tipo de injusticia y atropello", insistió en diálogo con Pablo Montagna y su equipo.

Por lo pronto, tendrá esperar a que pase la feria judicial para tener novedades en la causa. Pero a nivel personal, su vida tiene otro color y actualmente cuenta con una importante red de contención. "Mis padres conocieron a Rocco, el más chiquito, con cuatro años. Hoy están en mi vida, en las de mis hijos y forman parte de mi día a día por mas de que vivan lejos. Mi hermana aunque este en chile lo mismo y desde ya mi pareja, Emanuel, que es mi gran compañero", destacó la rubia que este lunes debutó como conductora de Es por ahí verano en América TV junto al Tucu López.

"Hace rato tenia propuestas televisiva, pero en ninguna me sentía en mi salsa o no me coincidían los horarios con mis otros proyectos", reconoció y aseguró que todo lo que ha vivido hizo que ahora se encuentre "madura, entera como mujer, como mamá, profesional y conductora".

Eso sí, más allá de que sabe que ocupa una franja horaria competitiva, asegura que no está pendiente del rating ni del minuto a minuto, sino que está enfocada en hacer un proyecto de calidad que entretenga a su público. (NA)