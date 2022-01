Llega otra gran inversión comercial, crece un proyecto modelo y ojo con las veredas

--Buen día Juan. Ahora sí, ¿no? Ahora no los para nadie con semejante dream team, encima no dejan de comprar jugadores.

--Es verdad, la idea es tener un plantel muy competitivo porque jugamos muchas cosas importantes y, además, ahora tenemos recursos. Igual, ustedes no se quedaron atrás.

--Nada que ver, lo nuestro viene siendo mucho más acotado, como las rondas de café que salen de tu bolsillo.

--Ahh... buenoooo, ¿justo vos lo decís? ¿Liberaste al cocodrilo que tenés guardado para cuidarte los dólares?

--Atenti que Alberto dijo que no va a haber saltos cambiarios...

--Obviamente quieren subir el oficial de manera ordenada. Habrá que ver hasta dónde se agranda la brecha con el blue y hasta dónde se puede aguantar porque lo importante de la economía pasa por el dólar oficial.

--Igual no me queda claro. El ministro Guzmán dijo que no va a haber ajuste y devaluación y por otro lado mencionó bajas en la emisión monetaria y en el déficit.

--Yo te diría que esperemos un poco hasta que ciertas cosas se vayan aclarando...

--Tenés razón. Pasemos a algo más grato, ¿así que comenzó a bajar el número de contagios de Covid? Al menos eso leí ayer en “La Nueva.”.

--Yo te invitaría a ser muy moderado, pero sí, el porcentaje de aumento de contagios desde la semana pasada hasta la actual fue el más bajo desde que se desató la cuarta ola, lo que permite ver la luz al fondo del túnel, aunque los contagios siguen en nivel récord.

--Dónde las cosas siguen poco claras es en torno al pase sanitario.

--Y si, sobre todo porque no vaya a ser que quién deba hacer cumplir ese requisito no lo tenga. Por ejemplo, ¿puede un chofer de colectivo o un docente exigirlo si él no lo tiene y ni siquiera está obligado a tenerlo?

--Che, ¿sabés si hay muchas presentaciones en la Justicia?

--Sí, durante la feria judicial, por el pase sanitario, en lo que va de enero, y hasta hace unos días atrás se habían presentado 60 habeas corpus.

--¿60?

--Al menos 60 y todos fueron rechazados. Parece que las presentaciones tienen como un molde, son repetidas, con el mismo formato.

--¿Y qué plantea la gente?

--Que con el pase sanitario hay una afectación grave de la libertad, que se vulneran derechos y garantías constitucionales porque se le impide ingresar en el lugar de trabajo o cobrar un sueldo al banco, a hacer trámites en el Registro de las Personas o sacar la licencia de conducir.

--¿No van contra las vacunas?

--Hacen planteos que dudan sobre su eficacia, algunos aclaran que no son antivacunas, pero en el caso del Covid dicen que no terminan siendo vacunas porque no evitan la propagación del virus y no cumplen con el objetivo de prevención.

--Bueno, ahora decime por qué los jueces rechazan esas presentaciones.

--Porque en principio el habeas corpus es un amparo específico para proteger la libertad entre una cuestión de ilegalidad de detención, de un agravamiento en la condición de detención. Únicamente sería posible una medida de este tipo ante una afectación concreta de la libertad.

--¿Entonces?

--Entonces consideran que en este caso son meras conjeturas. Dicen que las presentaciones no precisan hora, circunstancias, organismo o funcionario que le impidió el ingreso en determinado lugar y, además, existe una casi totalidad de posibilidades de hacer trámites en forma no presencial y que los argumentos contra la vacuna no se fundan en publicaciones científicas.

--Yo sé que estamos en enero y en Bahía, pero capaz tenés alguna novedad comercial...

--Jamás te dejé en banda y hoy no va a ser la excepción. Te traje un par.

--Bueno, pero no me vengas con la inauguración del Centro de Postres de la cadena estadounidense de hamburguesas, frente al Parque de Mayo, en el exquiosco Irel.

--No, tengo otros temas, pero ese no deja de ser importante, sobre todo porque este nuevo local de la multinacional sumó 20 empleados jóvenes, y si contabilizás los otros dos locales que abrieron en los quioscos barco de la plaza Rivadavia y Villa Mitre, totalizan 77 empleados.

--Tenés razón, y a eso sumale que por la plusvalía, el BMX y el Skate Park del Parque de Mayo tendrán depósito, oficina y baño propios, cámaras e iluminación. Pero ahora vayamos a tus novedades.

--Ok. La primera tiene que ver con una estación de servicio de la que te hablé hace un tiempo.

--Ya sé, la que están construyendo al lado de la Caminera. El otro día pasé y avanza a muy buen ritmo. Va a ser una megaestación de YPF, realmente muy grande.

--No, no me refería esa precisamente, sino a la histórica, la que era de Orbe y está ubicada en Láinez, casi Indiada.

--Seguí, me interesa. Sobre todo porque se trata de una inversión en una zona no convencional. Increíble cómo va progresando Indiada.

--Así es, acordate que en julio del año pasado había comenzado la demolición parcial de la estación de servicio. Parece que Marcelo está concretando otro proyecto el de Alem y Perú, pero con algunos condimentos especiales.

--¿Por?

--Porque va un amplio local de la cadena bahiense de hamburguesas y, una perlita: se va a instalar en el lugar un espacio público que, según me dicen, será de lo mejor, ya está diseñado y los inversores ya se reunieron con la Muni.

--Todo muy lindo, pero supongo que mejorarán la calle, que está muy fea.

--Sí, claro, el Estado acompañará con infraestructura alrededor.

--Me alegro por los barrios del sector porque podrán disfrutar de un complejo comercial muy interesante, pero ahora háblame de la otra novedad comercial que trajiste.

--¿Te acordás de los invernaderos que levantó Julieta Centeno, la exsenadora provincial y miembro del riñón del Pro, en avenida Cabrera?

--Sí claro, la actual subsecretaria de Producción de la Muni.

--Bueno, sigue a full con la política pero, por lo que pude averiguar, su emprendimiento marcha viento en popa. Continuó con la inversión para tecnificar y agregar valor a su producción, siendo ésta la primera empresa de producción hidropónica del país que procesa, empaca y comercializa todos sus cultivos “listos para consumir”. Mirá cómo irá avanzando el proyecto que Julieta acaba de ser elegida vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Hidropónicos.

--Lo bueno es que se trata de un método de cultivo totalmente respetuoso del medio ambiente...

--Sí claro, y se ha invertido mucho en la tecnificación de las instalaciones de avenida Cabrera, donde hay 2.500 m2 de invernaderos dedicados a la producción de distintos tipos de lechuga, albahaca, berro, rúcula y aromáticas.

--Quien conoce lo que es invertir en el sector privado y en agricultura seguramente intuye que no ha sido fácil.

--Tal cual, ella es bioquímica, durante años se ha dedicado a estudiar el tema y sólo se llega a un buen resultado con esfuerzo. Antes que me preguntes te comento: no hay planes inmediatos de ampliación, pero el tema está en estudio.

--Bueno, lo mejor entonces para un sistema productivo sustentable, que seguramente emplearán las futuras generaciones, pero ahora vayamos a otro tema. ¿Puede ser? Seguro sabés algo más de los futuros controles de las veredas.

--Algo, por ejemplo, mañana comienza la primera etapa del plan ideado por Federico Tucat, subsecretario de Espacios Públicos y Movilidad Urbana. Durante 30 días los inspectores van a ir por la calles del macrocentro detectando el estado general de las veredas y por otro lado buscando donde haya faltantes de recintos dónde van colocados los árboles. Luego de eso se va a empezar a intimar a los vecinos a que reparen la vereda y, como se informó, es intimación, no multa.

--¿Qué pasa con quienes no tienen recursos como para hacer esa obra?

--Tucat dijo que no son ajenos a la situación económica que viven los vecinos y por eso cada caso será analizado.

--También puede suceder que haya quienes estén en condiciones y se nieguen a realizar las reparaciones necesarias y la apertura de los dos recintos para árboles exigidos.

--Sí, en este caso, según me comentaron, la Comuna, ante la negativa del frentista, hará por su cuenta los trabajos y luego les cargará su costo en la partida municipal correspondiente. Lo que sí te puedo asegurar es que no son pocas las calles a intervenir.

--Habían hablado del macrocentro.

--Sí, pero me enteré que también están incluidas barriadas como Villa Mitre, Tiro Federal, Bella Vista, La Falda, barrio Napostá, Universitario, Pacífico, Almafuerte, sector de avenida Fortaleza Protectora, Paseo de las Esculturas, etc.

--Todo esto apunta al estado de las veredas y a la forestación, ¿no?

--Claro, el plan surge de dos informes previos: el Censo de Arbolado y un relevamiento de Ingeniería Urbana. Por eso la zona que se eligió no es caprichosa, sino que se trata del sector donde las veredas están en peor estado y evidencia el mayor faltante de árboles.

--¿Cuántos árboles piensan plantar?

--Este año 3 mil, buscando mejorar así la huella de carbono y trabajar sobre la mitigación del aumento de la temperatura.

--Te tiro un dato relacionado. ¿Así que Leandro Cabirón, hijo de Juan Carlos, es director en la Muni?

--Si me decís que está relacionado es porque algo sabés. Fue nombrado director de Ferias Públicas de la Ciudad, me dicen que cada vez es mayor el número de feriantes, se ha emprolijado bastante el tema pero el volumen es muy importante.

--¿Alguna baja más en la Muni?

--Qué yo sepa no, una lástima la renuncia de Karina Mahon, realmente hizo un trabajo impecable en Legal y Técnica.

--Decime la verdad, y solo la verdad, ¿seguís sin saber por qué renunció Alvarez Porte?

--Amigo, solo el intendente lo sabe. Héctor Gay, quien acaba de perder a su madre, estos días terminará de superar en la ciudad de Buenos Aires un nuevo contagio de Covid, si es que ya no lo hizo y embarcó para viajar a reencontrarse con sus hijos que viven fuera del país. El lunes 21 tiene previsto el regreso a Alsina 65, así que podrás preguntarle quien será el reemplazante como secretario de Seguridad y todo lo que quieras.

--Mientras pedimos otra ronda de café decime que ya volvió la empresa que dejó la obra sin terminar en la avenida Alfonsín.

--Lamento decepcionarte. Hasta el momento, la única respuesta que recibió la Muni fue la del administrador de Vialidad bonaerense en Bahía, que informó la elevación del pedido a la Provincia. Y encima tengo malas noticias.

--Uhh... ¿por?

--Porque debajo del hormigón que debían reparar hay un desagüe pluvial roto, que atrasaría incluso mucho más las obras, en caso de que se reanuden.

--Mejor no te hubiese preguntado...

--Lo bueno, por si no te enteraste, es que ya finalizó la pavimentación que hizo el Municipio en Cambaceres, entre 14 de Julio y Tres Sargentos.

--¿Justo atrás del cementerio?

--Exacto, se complementa con la pavimentación realizada en otros dos tramos previos de Cambaceres: primero entre 14 de Julio y Parera y después hasta Juan Manuel de Rosas (Indiada)

--Che, aún no me dijiste nada de los números que logró el puerto bahiense en 2021. Supongo que le hombre de barba estará más que contento.

--Tenés razón, se llegó a cifras que impresionan, sobre todo porque nunca se habían visto antes. Muchas veces los bahienses somos despectivos con lo propio y no miramos, por ejemplo, la tremenda fuerza productiva que tiene nuestro puerto. Ahora, como dijo Susbielles al referirse al tema, ahora es necesario que se consolide con inversiones.

--¿Esto fue fruto solamente de la bajante del Paraná?

--Amigo, siempre hubo completamiento de bodegas y la bajante comenzó fuerte en 2019, no digo que no haya incidido, pero fijate que todo el sistema portuario estuvo a la altura de las circunstancias, captando ese mayor volumen de granos y permitiendo que Argentina exporte.

--Es verdad, hablan de 2.200 camiones diarios y no hubo mayores inconvenientes.

--Por eso te digo de que esto es fruto de un trabajo conjunto entre lo público y lo privado, que reafirma el rol estratégico que este puerto tiene para el país.

--Bueno, ya se hizo tarde. ¿nos vamos?

--Dale, me voy a prender el fuego. Hasta la semana que viene. Y ojalá febrero sea tan bueno para las localidades turísticas de nuestra costa como enero, realmente generaron muchísimo trabajo.

--Es verdad, explotaron de gente. Chau, nos vemos.