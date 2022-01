"Es de vital importancia que este año se concrete el 'alcohol cero al volante'"

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

En la Argentina los siniestros viales son la principal causa de muerte entre personas menores de 35 años y muchos de esos hechos, que todos los años se cobran miles de vida, tienen relación directa con el consumo de bebidas alcohólicas previo a la conducción de un vehículo.

Según datos oficiales, durante la última década en el país se superaron las 50.000 víctimas fatales y el millón de heridos como consecuencia de incidentes de tránsito, cifras lamentables que justificaron la presentación en el Congreso del proyecto de ley Alcohol 0 al volante.

La propuesta del Gobierno se presentó en abril de 2021, comenzó a tratarse en octubre y actualmente se estudia en la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación.

Bahía Blanca no es ajena a esta problemática y el año pasado se registraron más de 1.200 alcoholemias positivas, pero el proyecto de ordenanza para establecer la tolerancia 0 aún no se analizó en el Concejo Deliberante.

El tratamiento del proyecto por el cuerpo deliberativo bahiense se postergó porque el bloque oficialista pidió que, antes de debatirlo, la Provincia sancione una ley de alcohol 0 que rija en el territorio bonaerense, con el argumento de que “no puede ir en contra” de una norma provincial.

Iniciativas de “alcohol cero” ya se implementan en las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y en los municipios de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Neuquén, Ushuaia, Río Grande, Posadas, Moreno, Ezeiza y Tigre, entre otros.

El doctor Juan Olmos, director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se refirió a la necesidad de que se convierta en ley el proyecto presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), y el exdiputado Facundo Moyano.

“Desde la ANSV apoyamos y promovemos esta iniciativa, sobre todo porque a diario vemos las estadísticas y cómo funciona en las provincias donde ya se implementó alcohol 0 al volante”, afirmó Olmos.

“También analizamos la experiencia en otros países y consideramos de vital importancia que este año se concrete el 'alcohol cero', teniendo en cuenta la problemática de los siniestros viales a nivel nacional y que gran parte de las muertes a raíz de estos hechos se produce por la presencia de alcohol en los conductores”, acotó.

En Perú, Chile y España, por ejemplo, conductas como la conducción en estado de ebriedad o a velocidad excesiva configuran delitos tipificados en sus códigos penales y prevén penas privativas de la libertad.



Por el contrario, en legislaciones de otros países los actos mencionados constituyen una mera falta de tránsito con sanciones leves.

“Al menos exigimos que alcohol 0 sea tratado para que los legisladores puedan abordar el tema”, continuó.



Falsos positivos



Especialistas en la materia cuestionan la viabilidad de la potencial normativa por los posibles casos de falsos positivos durante las pruebas de alcoholemia a conductores.

El integrante de la ANSV se mostró en desacuerdo con el planteo y remarcó que desde hace años en la Argentina rige el “alcohol cero” para conductores profesionales, sin que esta prohibición -dijo- genere “inconvenientes” en la práctica.

“A taxistas, colectiveros de corta y larga distancia y camioneros se los controla de manera exhaustiva con dispositivos que tienen un alto nivel de precisión”, destacó el abogado.

“Por qué fue posible sostener el alcohol 0 en conductores profesionales que están trabajando y por qué les exigimos que conduzcan con alcohol 0. Porque entendemos que, por mínima que sea la graduación alcohólica, afecta al conducir”.

“Por qué se lo exigimos solo al conductor profesional; porque traslada pasajeros en un vehículo de gran porte y tiene más responsabilidad. Pero un conductor particular, pese a que viaje con un solo acompañante o inclusive solo, puede causar un desastre.



“Entonces, me pregunto, por qué no todos somos iguales ante la ley. Los legisladores ya manifestaron que, aunque se conduzca con una graduación menor a 0,5 (gramos de alcohol por litro de sangre en automovilistas), afecta las condiciones normales de conducción”, completó Olmos.

En el caso de motociclistas, la legislación de tránsito nacional fija un máximo permitido de 0,2 g/l.

Críticas por las cifras “inexactas”

Olmos, además, ratificó el repudio de la ANSV a las publicaciones “inexactas y carentes de rigor científico” sobre cifras de fallecidos por siniestros viales en 2021, difundidas a través de la Prensa y redes sociales por “asociaciones civiles” como Luchemos por la Vida.

“Esto no es nuevo y es algo que todas las provincias venían manifestando con preocupación. Nosotros no ocultamos datos estadísticos de siniestralidad vial en el país y, de hecho, los publicamos en la web de la Agencia”, aclaró el informante.

“En la Argentina tenemos un problema grave de siniestralidad vial y todos los años hay miles de fallecidos por esta causa, entonces abogamos porque se hable del tema y se le dé la dimensión que corresponde”.

“Desde años anteriores advertimos que ciertas organizaciones, como la mencionada, presentan estadísticas sin indicar las fuentes ni cómo las recaban. Esto no ayuda a resolver la problemática y presenta una realidad que no es".

El funcionario sostuvo, en ese sentido, que “hablamos de vidas y personas que hay detrás de esa información”, por lo tanto se necesita rigor estadístico para poder trabajar en políticas públicas.

"A veces puede haber una diferencia o errores, pero observamos que los datos (difundidos por estas organizaciones) distan completamente de los que la agencia recolecta a diario junto con las provincias", sentenció el profesional.

En cambio -expresó-, para confeccionar sus estadísticas la ANSV recolecta información brindada por los organismos intervinientes ante un siniestro (Policía Vial y/o el sistema de Salud), que cumple con los “estándares internacionales”.



“Es decir que si una persona fallece producto del hecho dentro de los 30 días posteriores, también se la contabiliza como víctima por siniestro vial. A cada fallecido se lo registra con nombre, apellido y DNI; sabemos de dónde proviene esa información y todas las provincias están comprometidas en este sentido”, aseguró Olmos.

El observatorio vial de la ANSV trabaja de forma coordinada con los observatorios de las 23 provincias argentinas, más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).



"No hay grieta"

Según Olmos, la agencia, las provincias y CABA rechazaron de manera unánime el accionar de estas "asociaciones civiles y fundaciones".

"En este sentido no hay ningún tipo de grieta porque todas las provincias del país y CABA manifestaron su preocupación al respecto. Estamos trabajando con seriedad y simplemente queremos que haya información precisa para mejorar el abordaje del problema".

"Contar con datos ajenos a la realidad y que no sabemos de dónde provienen, no ayuda en nada", finalizó Olmos.