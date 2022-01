"No hay ánimo de hacer obligatoria la vacuna", señaló un médico asesor del Gobierno

Luis Alberto Cámera, médico clínico y asesor del presidente Alberto Fernández ante el avance de la pandmeia por coronavirus, sostuvo esta mañana que "no hay un ánimo de querer hacer obligatoria la vacuna; la idea es inducir a la gente".

"Como hay una división política, parte de la gente lo va a tomar mal y le temo a una inmensa movilización en contra de la vacuna. Que sola la gente se vaya convenciendo y se dé cuenta", afirmó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el profesional también dijo que "el pico de la tercera ola ya la pasamos, te diría la semana anterior".

"Empezó por Córdoba, siguió por Capital Federal, el Gran Buenos Aires... probablemente esta semana siga descendiendo la ola en el resto del país", señaló.

"El pico de internación es el que está viniendo. Lamentablemente, hemos sufrido una intensa ola de calor, algo nocivo para los ancianos frágiles. Si vas a un hospital ves que los que fallecen son personas no vacunadas o ancianos frágiles, que aunque estén vacunados, por su enfermedad de base, sumado a la ola de calor y el ómicron en forma simultánea, lo sienten", advirtió.

"Por eso el número de fallecidos ha sido un poco más de lo que se pensaba en epidemiología", argumentó.

En otro orden, Cámera mencionó que "del modo pandémico estamos en el final", pero señaló que "no es el final del virus, que de vez en cuando nos contagia".

"Si tuviéramos a toda la población vacunada dentro de poco podríamos hacer un plan tipo Dinamarca, pero tenemos un gran porcentaje de la población no vacunada y eso que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Algunos grupos y la población pediátrica están dubitativos", expresó.

"Dinamarca va a levantar todas las restricciones ahora, en febrero —continuó—. Gracias a la vacunación y a que la nueva variante de ómicron es más benigna, no se ocupan las camas de terapia. Ojalá vayamos ahí, porque podemos tener complicaciones y reinfectarnos, pero sin necesidad de tener restricciones", analizó.

En ese sentido, contó que "la nueva variante no es inocente, hay que cuidarse y estar vacunados".

"Las dos posturas son reales, para muchos es una enfermedad leve y también otros fallecen; las dos cosas son ciertas", subrayó.

Por último, dijo que "en el caso de los menores, lo que ocurre es que hay datos que vienen del hemisferio norte que asustan".

"Sin embargo, acá la población pediátrica no está en problemas. Es difícil hacer comparaciones con el hemisferio norte. No soy pediatra, pero lo que veo es que el impacto en los chicos no ha sido tanto como lo que uno ve en Estados Unidos", sostuvo.

"Sí, llama la atención lo dubitativo que están algunos pediatras cuando la vacunación es una bandera de la pediatría", completó.