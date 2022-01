A punto de cumplir 93 años, Minnie Mouse va a usar pantalones por primera vez

A punto de cumplir 93 años la ratona más famosa del cine y los dibujos animados cambiará su atuendo, a tono con la celebración de los 30 años de Disneyland París. Para sumarse al festejo, y precisamente en marzo, el Mes de la Mujer, Minnie llevará un traje azul de lunares azules. según informó ese parque temático en su cuenta oficial de Twitter.

El conjunto no llegó por arte de magia al placard de Minnie sino que se trata de un diseño de la británica Stella McCartney. La estilista eligió un smoking azul con lunares negros. "Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Compartimos los mismos valores. Lo que me encanta de ella es que encarna la felicidad, la libre expresión, la autenticidad… y con ello inspira a personas de todas las edades en todo el mundo", explicó McCartney, citada por el diario El País de España, sobre la experiencia de vestir a la célebre ratoncita.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36