Review: HyperX Cloud II Wireless

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

No puedo empezar esta review sin ser completamente sincero: estos auriculares me cambiaron la vida. Siempre fui muy fanático de todo lo que tenga cable, si a mi setup se refiere. Sería el haber sido conejillo de indias de tecnologías como el infrarrojo, y posteriormente el bluetooth, los motivos por los cuales siempre mire con desconfianza estas tecnologías.

Pero junto a los amigos de HyperX pude darme cuenta de lo errado que estaba, sobretodo cuando este auricular en particular pateaba todas las métricas en el tema que a mi siempre más me consterno: la duración de la batería. Los HyperX Cloud II Wireless tiene una duracion de bateria DE MAS DE 20HS, algo completamente IMPENSADO para quien les escribe. A casi un mes de uso puedo afirmar que nunca tuve que evitar usarlos porque quería porque estaban cargando, ya que la carga se da de una manera tan rápida y eficiente, que cuando me daba cuenta, ya tenia facil mas de 12 horas de batería listas para darle uso.

Estéticamente los auriculares dejan en ridículo a cualquier posible competencia que puedan tener, con materiales de primera calidad que se sienten al primer contacto y con un acabado en negro y rojo que van a hacer que cualquiera se de vuelta a mirar. Con un micrófono removible que se anexa para cuando se requiere, los auriculares pasean sumamente sobrios frente a las miradas atónitas de quienes tienen la suerte de verte usarlos. Dicho microfono lejos esta de ser un accesorio al mismo, ya que es INCREIBLE lo bien que se escucha. No esperaba menos de la empresa que pateo todo el mercado cuando saco el Quadcast.

En cuanto a su uso, funcionan perfecto para tactical shooters como Valorant y Counter Strike: Global Offensive, juegos en los cuales se requiere una gran carga auditiva para poder sacar la mínima ventaja en una ronda competitiva. Pero donde verdaderamente brillan en su uso diario, ya que son tan livianos y acolchonados que rápidamente nos olvidamos que los tenemos puestos, por no decir que su peso es casi tan ligero como una pluma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los HyperX Cloud II Wireless cuentan con dos botones, uno de encendido y uno para silenciar el micrófono, y una rueda de volumen sobre el casco derecho que será una herramienta esencial para sacarle todo el jugo a este headset. Todo esto se complementa a la perfección con el software HyperX NGENUITY, desde donde podremos no solamente configurar el volumen de nuestros auriculares y micrófono, sino que podremos activar el 7.1 SURROUND SOUND. Esta simpleza a la hora de tener acceso a los controles primarios lo hacen ideal tanto para un infante, como para alguna persona no muy acostumbrada a lidiar con los periféricos.

Todos estos factores nos dan un producto de primera línea súper versátil, capaz de cubrir cualquiera de nuestras necesidades. Por mi parte me han seguido el ritmo a todos lados, usandolos principalmente para trabajos de oficina y jugar ladder en Valorant al comienzo del acto. La opción desde HyperX NGENUITY de apagado tras 10, 20 o 30 minutos es algo que no puede pasar desapercibido, y que recomiendo fervientemente tocar de entrada para asegurar las mas de 20 horas de duración que nos puede ofrecer el producto.

Para resumir:



Creo que los HyperX Cloud II Wireless vinieron a cambiar la concepción que tenemos sobre los perifericos, y como el mundo gamer empieza a virar hacia un concepto estético mucho más elegante y minimalista. Su versatilidad a la hora de multiples usos los hacen un MUST para cualquier persona que esté varias horas frente a la PC, y por sobre todas las cosas, la duración de la batería lo hacen firmemente uno de los principales protagonistas del mercado.

Sin nada mas que decir, quiero cerrar esta review RECOMENDANDO PERSONALMENTE que adquieran este producto, sean cual sean sus necesidades.