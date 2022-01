Arjona llega a las 1.000 millones de visitas con "Fuiste tú" y cuenta la historia de la canción

El artista guatemalteco Ricardo Arjona consiguió que uno de sus videos supere las 1.000 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Se trata de la canción Fuiste tú, la cual interpreta junto a la cantante Gaby Moreno, también de Guatemala, y que contabiliza más de 1.008,8 millones de visitas desde su publicación en esa plataforma, el 9 de febrero de 2012.

Mediante sus redes sociales y su cuenta de YouTube, Arjona compartió unas imágenes de él en las que se lo puede ver celebrando este logro.

En el video lanzado recientemente sobre "la historia detrás de la canción", el artista comparte detalles y curiosidades del tema, ya que la colaboración iba a ser un poco diferente en un principio.

En cuanto a la composición, el cantante explicó que "el segundo verso me llevó a pensar que esta era una canción que tenía que cantar con alguien".

Por eso emprendió en la búsqueda de una voz femenina para poder interpretar la canción, lanzada en 2011.

Su ayudante de ese momento fue la artista Elizabeth Meza, a quien llamó a las 2:30 de la madrugada y le preguntó su punto de vista acerca de los tonos de la canción.

"Alguien que le tocó cantar esa canción conmigo me dijo, muchos años después, que para interpretar ese tema hay que hacer apnea. Realmente debe ser de una sola respiración y muy poca gente es la que la hace", agregó.

Tras esto, el cantante se dio cuenta de que era una búsqueda agotadora, hasta que finalmente encontró a Gaby Moreno para que lo acompañe en el tema. Pero... no había sido la primera opción, ya que originalmente Christina Aguilera iba a cantarlo.

"Nunca lo dije, lo voy a decir hoy (...) El nombre con el que íbamos a hacer la canción, después de que ella había aceptado cantarla —a mí me tenía muy emocionado—, era Christina Aguilera. Ella había dicho que sí, pero yo ya tenía el disco hecho y tenía una fecha de lanzamiento; pero alguien me dijo que estaba pasando por muchas cosas y que, ´de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después´", confesó el artista.

Es por eso que descartó a la intérprete de Genie in a Bottle porque "no me la quise jugar, esta incertidumbre no me gustaba".

Y así llegó a un par de cantantes latinoamericanas nuevas, a quienes les tocó la puerta para ver si querían colaborar con él.

Arjona sintió que una de estas artistas era la indicada, así que grabaron la canción, pero de repente sucedió un imprevisto: "En ese momento, se compartió esta canción primero con otras compañías como una especie de demo de lo que iba a venir para ver si había algún convenio con alguna disquera nueva. Esa parte a mí no me gustó, porque me parece que son cosas que no se tienen que hacer. Entonces decidí que no", señaló.

Tras estas trabas en el camino, recordó que su familia le había dicho que tenía que escuchar a una cantante guatemalteca llamada Gaby Moreno.

Al buscarla en internet y escucharla mediante un video, se dio cuenta de que realmente podía ser la indicada.

"Le dije que si podía venir a México y lo grabábamos. Ella dijo que sí. Llegó al día siguiente y no conocía la canción. Pasaron varias cosas ese día: cuando Gaby llegó, yo me quedé con la boca abierta y me quedé como, ´no puede ser´, porque todo aquello tan intempestivo hizo que los versos no quedaran como quería", confesó.

Debido a esto, la invitó a regrabar la canción y cantarla como quisiera ella.

"Ahí es cuando Gaby me devuelve la versión original. No tan la original, porque me quedé con los versos que hizo en Los Ángeles y con el coro que me había grabado en México", dijo.

Finalmente, el video concluye con la historia del videoclip, en el que ambos aprovecharon para mostrarle Guatemala al mundo.

"Era una excusa la canción para contar esta historia de dos guatemaltecos cantándola y mostrar nuestro país. Vamos a presumir nuestro país", completó Arjona.

Ahora, en medio de este hito en su carrera, el artista se prepara para emprender una nueva gira y así presentar su nuevo álbum discográfico, Blanco y Negro.

Ya cuenta con 25 shows con entradas agotadas en Europa, Argentina y Chile, mientras que en Estados Unidos brindará un tour de más de 30 conciertos. (NA)