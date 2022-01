Vidal: "El lado que elige el kirchnerismo es el del Pata Medina y el de Milagro Sala"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal aseguró hoy que los temas que presentó el Gobierno para las sesiones extraordinarias del Congreso "no son los que preocupan a la gente", al tiempo que apuntó contra el kirchnerismo por considerar que "elige el lado del Pata Medina y el de Milagro Sala".

Vidal se refirió así al conflicto que se abrió luego de que publicara un video donde exfuncionarios bonaerenses de su gestión se reunían con espías y empresarios para presuntamente armar causas contra Medina, y a la cercanía de un sector del Gobierno con la dirigente jujeña detenida por cargos de corrupción y amenazas.

Respecto del llamado a extraordinarias, la diputada opositora consideró que "no incluye ninguno de los temas que son importantes para el país, no contempla el acuerdo con el FMI, ni el Plan plurianual, no tiene nada que mostrar de lo económico ni incluye los temas que se escuchan en la calle".

"No están los temas que le preocupan a la gente", afirmó Vidal en diálogo con Baby en el medio, el programa que conduce Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, al tiempo que aseguró que se trata de "la agenda del Presidente" y que no fue consultada con la oposición.

Entre sus críticas al Gobierno, la referente del PRO tildó de "irresponsable" a la administración del presidente Alberto Fernández por no comunicar si efectuará o no el pago de la deuda con el FMI pautado para el viernes.

"No hay un plan económico serio desde hace dos años", insistió la exgobernadora bonaerense, y agregó: "Es el Gobierno del vamos viendo y ganamos un mes. Tienen que cerrar un acuerdo con el Fondo. Escuchaba a un diputado decir que el default no es el peor remedio, y a mí me remonta al 2001".

También, afirmó: "El Presidente dijo que no va a permitir un ajuste, y yo le digo que el ajuste ya llegó, y lo viven los jubilados y todos los argentinos que padecen un 50 % de inflación y los 10 puntos de pobreza".

Por otro lado, Vidal le quitó importancia a las rispideces dentro de Juntos por el Cambio y señaló: "La oposición creció, la mesa es más grande y es más difícil a la hora de ponernos de acuerdo. Tenemos posiciones unificadas, pero eso no quiere decir que no haya ruido".

Por último, señaló que el problema de la Argentina "no lo resuelve el Presidente", sino un conjunto de personas trabajando en coordinación.

"Hay una salida, pero para eso hace falta un plan económico claro, y nosotros estamos trabajando para eso", aseguró la diputada, y aclaró que en la oposición trabajarán en impulsar leyes que mejoren la vida de la gente, pero señaló que el verdadero plan económico recién podrá ponerse en pie en 2023. (NA)